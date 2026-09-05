Hành xử đúng khi tài xế xe công nghệ bị hành hung

Bạn đọc Lê Phong (phường Bình Đông, TPHCM) hỏi: Tôi làm nghề lái xe công nghệ, nếu gặp tình huống bị khách đi xe tấn công, tôi có được quyền đánh trả không?

* Th.S - luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TPHCM: Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Hình sự 2015 quy định phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả một cách cần thiết đối với người đang có hành vi tấn công; phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.

Vì vậy, bạn có thể chống trả ở mức cần thiết để thoát thân, nhưng không được tấn công nhằm trả thù vì nếu chống trả quá mức cần thiết có thể bị xem là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Do đó, bạn cần bình tĩnh tìm cách thoát ra khỏi xe đến nơi an toàn có đông người, có lực lượng hỗ trợ, không nên cố tình tiếp tục tranh cãi hoặc đối đầu.

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, bạn cần xác lập chứng cứ, theo Điều 87 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, dữ liệu điện tử như hình ảnh, video từ camera, điện thoại là chứng cứ nếu được thu thập đúng quy định. Nếu có camera công cộng ghi lại sự việc, bạn nên thông báo và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu thập, bảo quản dữ liệu này.

TRUNG NGUYÊN