Đồng Nai: Xét xử 42 bị cáo trong vụ làm giả bệnh án tâm thần

Ngày 8-9, TAND TP Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên.

Trong số các bị cáo có Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng, đều nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; Nguyễn Thành Công, nguyên Phó Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; Trần Văn Thành, nguyên Giám đốc Trung tâm Pháp y khu vực Tây Nguyên, cùng nhiều bác sĩ, giám định viên.

Các bị cáo bị xét xử về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: V.H

Theo cáo trạng, từ tháng 1-2016 đến tháng 6-2024, các bị cáo đã ban hành 26 kết luận giám định tâm thần, 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật và chuyển khoa điều trị cho 1 người đang điều trị bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định. Số tiền đưa, nhận hối lộ tùy từng trường hợp từ 20 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng.

Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi 270 triệu đồng; môi giới hối lộ 250 triệu đồng và chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng. Lê Văn Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,81 tỷ đồng, hưởng lợi 768 triệu đồng và chi sai hơn 1,9 tỷ đồng. Trần Văn Thành bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hối lộ 330 triệu đồng trong 3 vụ để ban hành 1 kết luận giám định tâm thần sai sự thật, hưởng lợi 278 triệu đồng.

Ngoài vụ án này, cơ quan chức năng còn phát hiện một số cán bộ tại các cơ sở pháp y, bệnh viện tâm thần có dấu hiệu tham ô, nhận hối lộ, lạm quyền và giả mạo trong công tác. Do thời hạn điều tra đã hết nhưng chưa đủ chứng cứ, các nội dung này được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 8 đến 16-9.

PHÚ NGÂN