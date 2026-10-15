Thế giới

Chủ tịch Quốc hội Iran tuyên bố kết hợp sức mạnh quân sự và đàm phán để tăng sức răn đe với Mỹ

SGGPO

Hãng thông tấn Mehr (Iran) đưa tin trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình tối 14-10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố Tehran cần kết hợp sức mạnh quân sự với đàm phán ngoại giao nhằm thiết lập khả năng răn đe lâu dài.

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Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: MEHR

Ông Ghalibaf cáo buộc Mỹ vi phạm Bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời cho rằng ngay cả khi Washington ký kết những cam kết mới, điều đó vẫn chưa đủ để bảo đảm Iran không tiếp tục bị tấn công. Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, chiến lược của Tehran phải kết hợp giữa năng lực sẵn sàng chiến đấu và đàm phán nhằm tạo ra khả năng răn đe bền vững.

Ông Ghalibaf cho biết Iran muốn xây dựng sức mạnh đủ để ngăn Mỹ và các bên khác đạt được mục tiêu bằng biện pháp quân sự nhằm vào Tehran.

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh việc kết hợp chiến tranh và đàm phán không đồng nghĩa với theo đuổi một cuộc chiến không có hồi kết hoặc duy trì thương lượng vô thời hạn. Mục tiêu cuối cùng là buộc đối phương chấp nhận các yêu cầu của Tehran.

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Từ khóa

Iran Mỹ Nhượng bộ Tấn công Răn đe

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