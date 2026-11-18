Chiều 18-11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Bảo đảm an toàn tuyệt đối quỹ an sinh

Báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Chính phủ báo cáo UBTVQH chưa mở rộng đối tượng tham gia BHXH và bảo hiểm hưu trí bổ sung trong lần sửa đổi này.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Quochoi.vn

Trước đó, theo tờ trình của Chính phủ trình bày trước Quốc hội đã đề xuất mở rộng phạm vi bao phủ BHXH bắt buộc sang nhóm lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số, nhưng thực hiện theo lộ trình và điều kiện cụ thể. Chính phủ cũng đề xuất cho phép cá nhân người lao động trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, không nhất thiết phải thông qua người sử dụng lao động.

“Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, làm rõ tính khả thi, tác động và nguồn lực thực hiện để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện luật trong thời gian tới”, người đứng đầu Bộ Nội vụ nêu rõ.

Về đầu tư Quỹ BHXH, Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo theo hướng luật hóa các nguyên tắc đầu tư, bảo đảm an toàn quỹ, bảo toàn vốn, minh bạch, hiệu quả và bảo vệ quyền lợi lâu dài của người tham gia BHXH.

Phiên họp của UBTVQH, chiều 18-11. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về tiêu chí chất lượng tốt và mức độ an toàn cao đối với các ngân hàng thương mại được lựa chọn để nhận tiền gửi từ Quỹ BHXH, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Bổ sung 2 ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, ý kiến thẩm tra và kết luận của cơ quan có thẩm quyền, dự thảo đã bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Ngày Tổ quốc tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7) là ngày nghỉ làm việc hưởng nguyên lương.

Về cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, dự thảo bổ sung nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động định kỳ hàng tháng phải thông báo cho bên thuê lại về việc thực hiện các nghĩa vụ với người lao động. Dự thảo cũng bổ sung quyền của bên thuê lại yêu cầu doanh nghiệp cho thuê lại lao động trả đủ tiền lương và nghĩa vụ báo cáo cơ quan quản lý khi phát hiện vi phạm về tiền lương, bảo hiểm và các chế độ của người lao động; quy định cụ thể điều khoản chuyển tiếp đối với cho thuê lại lao động và kinh doanh dịch vụ việc làm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh. Ảnh: Quochoi.vn

Nêu quan điểm thẩm tra dự thảo luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu, sớm xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về doanh nghiệp cho thuê lại lao động và người lao động thuê lại; bảo đảm duy trì hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, không tạo thêm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp.

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ANH PHƯƠNG