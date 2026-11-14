Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong: Để hiện thực những mục tiêu lớn, nỗ lực của mỗi công dân có ý nghĩa quan trọng

Chiều 14-11, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu (TPHCM). Ngày hội có chủ đề “Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình”, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; lãnh đạo xã Bình Châu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân ấp Bình Minh.

Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Bình Minh, xã Bình Châu. Ảnh: THÀNH HUY

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong bày tỏ phấn khởi với không khí sôi nổi cùng tinh thần gắn kết bền chặt của bà con ở địa phương. Đây là lần đầu tiên ấp Bình Minh kết hợp nội dung Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Với quy mô trên 700 hộ dân và hơn 3.000 nhân khẩu, trong thời gian qua, ấp Bình Minh tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, giữ vững an ninh trật tự và kịp thời sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Lê Quốc Phong nhận xét, kết quả này là minh chứng rõ nét cho sự năng động của Ban Công tác Mặt trận cơ sở, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự đồng lòng hưởng ứng của toàn thể nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Châu Nguyễn Quốc Khanh, tại ngày hội. Ảnh: THÀNH HUY

Thông tin về tình hình phát triển của TPHCM, đồng chí Lê Quốc Phong cho biết, thành phố bước vào không gian phát triển mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; quy hoạch TPHCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm đã được thông qua các bước quan trọng để chuẩn bị công bố, xác lập rõ định hướng, mục tiêu phát triển cho từng địa bàn, trong đó có xã Bình Châu.

Nhấn mạnh vai trò cực tăng trưởng then chốt của cả nước, đồng chí cho biết Trung ương yêu cầu TPHCM giữ vững nhịp tăng trưởng ít nhất hai con số trong giai đoạn dài (trước mắt đến năm 2030) và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng trong năm nay. Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn, sự nỗ lực, trách nhiệm của từng công dân tại mỗi khu dân cư có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Chủ tịch UBND TPHCM mong rằng bà con nhân dân ở ấp Bình Minh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong đời sống và sản xuất; giữ vững an ninh trật tự, giữ gìn nếp sống văn minh, nghĩa tình, năng động để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, từng bước hướng đến xây dựng các khu dân cư, xã phường xã hội chủ nghĩa. Đồng chí khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời đề nghị bà con tập trung sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Lê Quốc Phong trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÀNH HUY

Theo báo cáo tại ngày hội, trong năm 2026, ấp Bình Minh đạt tỷ lệ 99,25% hộ “Gia đình văn hóa”, giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa”; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%. Ấp duy trì hiệu quả tuyến đường hoa, tuyến đường cờ Tổ quốc dài 2.000m dọc đường ĐT994, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số cho người dân.

Biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu của ấp Bình Minh. Ảnh: NGUYỄN NAM

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong tặng cây xanh chúc mừng khu dân cư và trao 10 phần quà nghĩa tình của Thành phố tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Bình Minh.

Lãnh đạo xã Bình Châu cũng trao bức tranh Bác Hồ tặng khu dân cư, trao quà an sinh xã hội, đồng thời biểu dương các tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

THÀNH HUY - NGUYỄN NAM