Xã Bình Châu nâng cao kỹ năng PCCC-CNCH theo phương châm "4 tại chỗ"

Ngày 4-10, Công an xã Bình Châu (TPHCM) tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC-CNCH) cho lực lượng dân phòng cùng người dân trên địa bàn.

Lực lượng cơ sở thực hành dập tắt đám cháy

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ Công an xã phổ biến các kiến thức cơ bản về an toàn PCCC, chỉ rõ các yếu tố và nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ bùng phát hỏa hoạn trong sinh hoạt thường nhật.

Nội dung hướng dẫn tập trung vào các biện pháp quản lý, sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, điện và khí đốt hóa lỏng (gas) trong gia đình, giúp người dân chủ động nhận diện và loại trừ nguy cơ xảy ra sự cố ngay từ sớm.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã phổ biến các kiến thức cơ bản về an toàn PCCC. Ảnh: THÀNH HUY

Bên cạnh phần lý thuyết, lực lượng dân phòng và người dân được trực tiếp hướng dẫn cấu tạo, tính năng và thao tác sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình bột chữa cháy, bình khí CO 2 . Cán bộ hướng dẫn quy trình xử lý khi xảy ra sự cố, từ ngắt nguồn điện, báo động, thông báo lực lượng chữa cháy đến phối hợp dập lửa, thoát nạn.

Đặc biệt, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy được truyền đạt thông qua các tình huống giả định trực quan, sinh động. Người tham gia được trang bị phương pháp giữ bình tĩnh, nhận định hướng di chuyển an toàn, kỹ năng chống ngạt khói độc, lối thoát hiểm cũng như cách xác định và cung cấp thông tin về nạn nhân mắc kẹt để lực lượng chức năng tiếp cận cứu nạn kịp thời, hiệu quả.

Thực hành sử dụng bình khí CO 2 dập tắt đám cháy. Ảnh: THÀNH HUY

Chương trình bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực ứng phó, nghiệp vụ thực chiến và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng dân phòng cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); đồng thời lan tỏa phong trào toàn dân tham gia PCCC, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trên địa bàn.

THÀNH HUY