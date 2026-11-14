Bắc bộ sắp đón thêm không khí lạnh, mưa dông ở Nam bộ gia tăng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 19 đến 20-11, mưa dông ở Nam bộ có khả năng gia tăng. Bắc bộ sẽ có khoảng 3 ngày nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mới từ khoảng đêm 17 đến 18-11.

Chiều 14-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật dự báo tình hình thời tiết cả nước trong 10 ngày tới.

Cơ quan khí tượng - thủy văn dự báo, từ đêm 14 đến ngày 16-11, Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Từ ngày 15 đến 18-11, thời tiết Nam bộ ban ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Từ khoảng ngày 19 đến 20-11, mưa dông có khả năng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Bắc bộ, sau những ngày mưa rét, thời tiết hiện đang chuyển sang ít mưa, ngày nắng do không khí lạnh suy yếu, gió Đông trên cao giảm hoạt động, trong khi rãnh gió Tây dịch chuyển sang phía Đông. Dự báo ở khu vực sẽ giảm mưa và trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng trở lại.

Khoảng đêm 17 đến ngày 18-11, một đợt không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng trở lại, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động nén rãnh áp thấp. Từ khoảng ngày 18 đến 19-11, Bắc bộ chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Tại Trung bộ, mưa lớn giảm sau đợt mưa kéo dài nhiều ngày, do gió Đông Bắc và nhiễu động gió Đông trên cao suy yếu. Từ đêm 14 đến ngày 16-11, khu vực này phổ biến có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trong khoảng ngày 18 đến 19-11.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi trong ngày 18-11, sau đó có xu hướng gia tăng, cục bộ có nơi mưa to.

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