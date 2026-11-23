Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là kết tinh trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới, tư duy đột phá với tầm nhìn chiến lược 100 năm. Việc công bố Quy hoạch là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Sáng 23-11, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo trung ương: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bên cạnh đó, có sự tham dự của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Bộ Nội vụ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo TPHCM đến dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng dự có đại diện Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TPHCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; lãnh đạo các tỉnh, thành...

Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm hướng đến mục tiêu phát triển thành phố được định hình theo ba giai đoạn. Quy hoạch thể hiện quá trình nâng tầm vị thế thành phố từ đô thị có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính quốc tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, trước khi vươn tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Với bản quy hoạch mang tầm nhìn 100 năm, cấu trúc không gian của thành phố được định hình gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Các vùng quản trị phát triển này được xác định dựa trên đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển thực tiễn, không phải là đơn vị hành chính và không làm phát sinh thêm cấp trung gian.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, việc công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm là dấu mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của thành phố sau sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Lê Quốc Phong, sau hợp nhất, TPHCM có không gian phát triển rộng lớn, đa dạng hơn, hội tụ những lợi thế về đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và hệ sinh thái tự nhiên. Không gian mới mở ra những cơ hội lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có tư duy phát triển đột phá, tầm nhìn dài hạn, đủ sức phát huy tiềm năng, lợi thế của toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, việc lập Quy hoạch tổng thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức không gian đô thị, kết cấu hạ tầng, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vai trò, vị thế của TPHCM.

Đặc biệt, yêu cầu phát triển đặt ra cho thành phố không chỉ là tăng trưởng về quy mô mà còn phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, hướng đến mục tiêu phát triển ngang tầm các đô thị hàng đầu châu Á và thế giới.

Quy hoạch tổng thể TPHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kết tinh trí tuệ tập thể, tinh thần đổi mới, tư duy đột phá với tầm nhìn chiến lược 100 năm. Quy hoạch định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển. Đồng thời xác lập cấu trúc không gian siêu đô thị 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố nhận thức việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả quy hoạch là tiền đề quan trọng để TPHCM phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong cam kết, thành phố sẽ bám sát các chủ trương, định hướng chiến lược và chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra.

Cụ thể, khẩn trương công bố rộng rãi Quy hoạch bằng nhiều hình thức để tuyên truyền trong cộng đồng doanh nghiệp và trong nhân dân về định hướng phát triển của Thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để góp phần chung tay thực hiện quy hoạch chung và các dự án mà Thành phố đang kêu gọi đầu tư.

Thành phố cũng rà soát, lập kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch; rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch chuyên ngành đảm bảo khớp nối đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể. Phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù theo các Luật, nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để triển khai các công trình hạ tầng chiến lược, hệ thống giao thông, không gian đô thị, trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực phát triển đã được định hình.

Các đại biểu tham quan các đồ án quy hoạch. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng TPHCM trở thành "Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới" là sứ mệnh lịch sử của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Chủ tịch UBND TPHCM kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, biến bản quy hoạch chiến lược thành những thành quả phát triển thực tiễn sinh động.

“Tầm nhìn 100 năm là tầm nhìn của nhiều thế hệ. Từ nền móng vững chắc hôm nay, các thế hệ mai sau tiếp nối, hoàn thiện và tự hào về Thành phố của mình. Quy hoạch hôm nay được chính thức ban hành là kết tinh trí tuệ tâm huyết của nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thành phố, bạn bè trong và ngoài nước. Và sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, năng động này sẽ được tiếp tục phát huy trong quá trình cụ thể hoá, thực hiện Quy hoạch”, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; sự đồng hành của các bộ, ngành, địa phương bạn, đối tác quốc tế để Thành phố sớm đạt được những mục tiêu chiến lược đã xác định.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, quy hoạch tổng thể TPHCM gồm các nhóm sơ đồ, bản đồ thể hiện nội dung chính với 26 bản vẽ.

Nhóm sơ đồ về xác định lộ trình, mục tiêu phát triển của thành phố đến các năm 2030, 2045, 2075 và tầm nhìn 100 năm về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, chỉ tiêu hạ tầng và môi trường, quy mô GRDP, quy mô dân số của thành phố cho từng giai đoạn.

Trong đó, quy hoạch cũng xác định các động lực phát triển kinh tế với 10 nhóm ngành ưu tiên, có 4 trụ cột đóng góp quan trọng vào tỷ lệ tăng trưởng GRDP 2 con số là: Đổi mới sáng tạo cốt lõi, công nghệ đột phá mới, nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao chất lượng sống và dịch vụ hiện đại.

Ông Trương Trung Kiên, Giám đốc Sở QH-KT TPHCM, phát biểu tại hội nghị

“Bên cạnh đó, quy hoạch còn xác định các định hướng phát triển về kinh tế tầm thấp; định hướng phát triển văn hóa, du lịch, các mục tiêu trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục và đào tạo làm cơ sở để định hình cho quy hoạch không gian của thành phố”, ông Kiên nói.

Theo Giám đốc Sở QH-KT, quy hoạch tổng thể còn thể hiện định hướng phát triển không gian toàn thành phố với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, các trục không gian chính và các phân vùng kiến trúc cảnh quan, phân vùng kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị, không gian cây xanh mặt nước, không gian núi, rừng, sông hồ, các trục không gian chính và các hệ liên kết chiến lược, các khu vực cửa ngõ, điểm nhấn, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa nhằm định hình cảnh quan đô thị đặc trưng, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy nét văn hóa đặc sắc của TPHCM.

Ông Kiên cho rằng, nội dung Quy hoạch tổng thể TPHCM được phê duyệt sẽ là căn cứ để xây dựng các cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và để lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian tầm cao, quy hoạch các khu vực TOD, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố.

Các mục tiêu lớn cụ thể của quy hoạch: Đến năm 2030: TPHCM là đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045: TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới. Đến năm 2075 và xa hơn: TPHCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới; là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế, có sức hấp dẫn cao đối với nhân tài, doanh nghiệp và các nguồn lực phát triển.

Nhóm PV