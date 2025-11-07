Sáng 7-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đã có báo cáo với Quốc hội các nội dung liên quan thẩm tra. Theo đó, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Quang cảnh phiên làm việc tại Nhà Quốc hội, sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Cơ quan thẩm tra đề nghị, trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật, tiếp tục rà soát, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo luật với các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội có liên quan, đồng thời trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10; đặc biệt, đánh giá kỹ lưỡng tác động của việc sửa đổi Luật Quy hoạch chưa tháo gỡ được căn cơ vướng mắc, khó khăn, tiềm ẩn phát sinh điểm nghẽn mới trong quá trình tổ chức thực hiện, tác động đến quy hoạch đô thị và nông thôn.

Quá trình thẩm tra, nhiều ý kiến đề nghị nhà nước chỉ phê duyệt quy hoạch chung và quy hoạch phân khu (1/2.000), không phê duyệt quy hoạch chi tiết đã bảo đảm đủ các chỉ tiêu cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, với thời hạn quy hoạch đủ dài, đủ ổn định để là công cụ định hướng, dẫn dắt cho sự phát triển dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Ảnh: QUANG PHÚC

“Nếu giản lược cấp độ quy hoạch theo hướng không lập quy hoạch phân khu mà “tích hợp” nội dung quy hoạch phân khu trong quy hoạch chung sẽ dẫn đến nội dung quy hoạch chung trở nên phức tạp, mất thêm nhiều thời gian lập quy hoạch chung, tiềm ẩn phát sinh khó khăn, vướng mắc mới trong quá trình thực hiện”, cơ quan thẩm tra nêu ý kiến.

Về quy hoạch chung của thành phố, nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh mới, chỉ cần lập một quy hoạch tổng thể duy nhất đối với thành phố trên cơ sở hợp nhất nội dung quy hoạch chung thành phố và quy hoạch tỉnh.

Các ĐB Quốc hội tại phiên làm việc, sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Một số ý kiến cũng nhận định, trên cơ sở ý tiếp tục đề xuất lập riêng quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố, đề nghị chỉnh sửa cụ thể tại dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi) về nội dung quy hoạch tỉnh đối với thành phố chỉ xác định các định hướng phát triển lớn, định hướng chiến lược, phân định với định hướng phát triển đô thị của thành phố tại quy hoạch chung thành phố và phân biệt với quy hoạch tỉnh đối với các tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật. Ảnh: QUANG PHÚC

Cơ quan thẩm tra cũng báo cáo, hiện nay, thẩm quyền phê duyệt quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung thành phố chưa có sự thống nhất giữa dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và dự án luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đối với nội dung, việc cơ quan thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị nông thôn; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị nông thôn, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, hoàn thiện quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chung thành phố, quy hoạch chung khu kinh tế… bảo đảm sự đồng bộ giữa các dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn và bảo đảm phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền, ủy quyền mạnh mẽ cho địa phương.

Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát quy định tại dự thảo luật về nội dung các quy hoạch chỉ bao gồm các nội dung thực sự cần thiết và phù hợp với từng loại, cấp độ quy hoạch.

ĐỖ TRUNG