Chủ tịch VINASA Nguyễn Văn Khoa tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch ASOCIO

Tại Đại hội đồng Tổ chức Công nghiệp điện toán châu Á - châu Đại Dương (ASOCIO) diễn ra từ ngày 5 đến 7-10, tại Jakarta (Indonesia), ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA), tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ 2027-2028. Đây là lần thứ 3 liên tiếp đại diện Việt Nam đảm nhiệm vị trí này.

Với nhiệm kỳ mới kéo dài 2 năm, từ ngày 1-1-2027 đến 31-12-2028, ông Nguyễn Văn Khoa sẽ tiếp tục tham gia điều hành hoạt động của ASOCIO trong bối cảnh khu vực đang đứng trước những thay đổi nhanh chóng về công nghệ. Trước đó, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch ASOCIO hai nhiệm kỳ liên tiếp gồm 2023-2024 và 2025-2026.

Ông Nguyễn Văn Khoa nhận chứng nhận Phó Chủ tịch ASOCIO nhiệm kỳ 2027–2028 tại Jakarta, Indonesia

Việc tiếp tục được tín nhiệm trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp khẳng định uy tín, vai trò và tiếng nói ngày càng được nâng cao của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ số tại khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Trong nhiệm kỳ 2027-2028, Phó Chủ tịch ASOCIO xác định trọng tâm là tăng cường kết nối, hợp tác và khả năng phản ứng linh hoạt của các thành viên ASOCIO trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử và công nghệ vi mạch bán dẫn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Phó Chủ tịch ASOCIO, cho biết, kỷ nguyên AI và các công nghệ chiến lược đang viết lại luật chơi trên toàn cầu với tốc độ chưa từng có. Đây không phải là lúc các nền kinh tế đi một mình, ASOCIO cần trở thành một nền tảng liên kết chặt chẽ, nơi các thành viên không chỉ chia sẻ công nghệ, nguồn lực mà còn cùng nhau kiến tạo các tiêu chuẩn và định hình tương lai số.

“Với vai trò Phó Chủ tịch, tôi và VINASA cam kết sẽ nỗ lực kết nối sức mạnh cộng hưởng của toàn khu vực thông qua các hiệp hội công nghệ thành viên, để châu Á - châu Đại Dương tiếp tục là trọng tâm của sự phát triển kinh tế toàn cầu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”, ông Nguyễn Văn Khoa nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Đại hội đồng ASOCIO tại Jakarta (Indonesia)

Dịp này, ASOCIO tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh và giải thưởng kỹ thuật số - AI ASOCIO 2026, với chủ đề “Tăng tốc chuyển đổi số và AI vượt ra ngoài sự cường điệu”. Đồng thời, công bố và vinh danh các đề cử xuất sắc tại Giải thưởng số ASOCIO và giải thưởng AI ASOCIO 2026, trong đó, Việt Nam có 10 đề cử tham gia các hạng mục của giải thưởng năm nay.

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