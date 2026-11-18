Ngày 18-11, trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM, cho biết sở vừa nhận được văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ về phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn.

Theo đó, Sở KH-CN TPHCM được giao hoàn thiện hồ sơ, trình UBND TPHCM xem xét, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tầm thấp. Học viện Cán bộ TPHCM được đề nghị khẩn trương cử thành viên tham gia ban chỉ đạo và gửi văn bản về Sở KH-CN TPHCM trước ngày 19-11.

Nhân viên Công ty cổ phần Real-Time Robotics Việt Nam kiểm tra hiển thị bản đồ của UAV trước khi hoàn chỉnh sản phẩm. Ảnh: TẤN BA

Để đưa hệ thống quản lý không gian tầm thấp (UTM) và hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái vào sử dụng trong năm 2027, Sở KH-CN TPHCM chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM nghiên cứu phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai thử nghiệm. Phương án phải được trình UBND TPHCM xem xét, quyết định trong tháng 11-2026.

Bộ Tư lệnh TPHCM được giao chủ trì, phối hợp với Sở KH-CN TPHCM và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất địa điểm thử nghiệm thực tế công nghệ thiết bị bay không người lái. Sở KH-CN TPHCM đề xuất phương án tổ chức, vận hành khu thử nghiệm và lựa chọn doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia đầu tư hạ tầng, thiết bị, nền tảng quản lý và hệ thống điều hành.

Sở KH-CN TPHCM tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch số 200/KH-UBND về phát triển kinh tế tầm thấp đến năm 2030. Trong đó, việc mua sắm thiết bị bay không người lái phục vụ phòng, chống thiên tai phải bảo đảm đúng quy định, thiết thực và tiết kiệm. Sở có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2027, tham mưu UBND TPHCM phân bổ theo quy định.

KIÊN CƯỜNG