AI mở hướng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Ngày 14-11, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), thuộc Sở KH-CN TPHCM, phối hợp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Bà Rịa - Long Đất tổ chức workshop “AI Marketing thực chiến – Thúc đẩy sáng tạo, tăng trưởng cho Startup và doanh nghiệp”.

Theo ông Mai Xuân Giang, Phó Giám đốc SIHUB, việc ứng dụng công nghệ mới giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, vận hành và năng lực cạnh tranh. Chương trình cũng tạo không gian kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

ThS. Nguyễn Hữu Thức, Founder & CEO AI Coaching Vietnam trình bày chuyên đề về ứng dụng AI trong marketing thực chiến. Ảnh: QUANG VŨ

Tại chương trình, ThS. Nguyễn Hữu Thức, Founder & CEO AI Coaching Vietnam, chia sẻ chuyên đề về ứng dụng AI trong marketing thực chiến. Nội dung tập trung vào nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, nhận diện insight khách hàng, xây dựng chiến lược tiếp thị số và phát triển hệ thống nội dung đa kênh. Doanh nghiệp được tiếp cận phương pháp thiết lập trợ lý AI chuyên biệt (Custom GPTs), giúp chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu suất làm việc.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: QUANG VŨ

Chiều cùng ngày, các chuyên gia tiếp tục hướng dẫn sáng tạo nội dung, hình ảnh, video bằng AI; ứng dụng trợ lý AI, tự động hóa và tối ưu hoạt động marketing. Chuyên đề do ThS. Trần Minh Chương, chuyên gia đào tạo và tư vấn AI Coaching Vietnam, trình bày.

Các doanh nghiệp thực hành ngay với ứng dụng AI thực chiến. Ảnh: QUANG VŨ

Thông qua hoạt động trải nghiệm, trao đổi và kết nối, workshop hướng đến giúp startup và doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước chuyển từ sử dụng AI đơn lẻ sang xây dựng quy trình marketing có tính hệ thống.

Trong bối cảnh cạnh tranh dựa trên dữ liệu và tốc độ đổi mới, sử dụng AI mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng là khai thác công nghệ này để thấu hiểu khách hàng, nâng cao hiệu quả quyết định và tạo ra giá trị kinh doanh.

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QUANG VŨ