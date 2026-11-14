Khoa học công nghệ

Trải nghiệm không gian kinh tế số, livestream kích cầu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

SGGPO

Trưa 14-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ tham quan chuỗi gian hàng ứng dụng truyền thông số và thương mại điện tử tại Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM năm 2026 đang diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ tham quan chuỗi gian hàng ứng dụng truyền thông số và thương mại điện tử tại Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TPHCM năm 2026

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đã ghé thăm khu vực gian hàng mang chủ đề “Sống động”.

Khu vực này được bài trí bắt mắt, tạo không khí mua sắm nhộn nhịp, góp phần lan tỏa tinh thần tiêu dùng hiện đại đến người dân.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cùng lãnh đạo các sở, ngành dừng chân tại không gian tương tác (booth). Ảnh: ĐÌNH DƯ

Thăm gian hàng của Báo Điện tử Tuổi Trẻ và Liên minh truyền thông số, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp theo dõi các phiên phát sóng trực tiếp (livestream) giới thiệu mô hình “truyền thông số kiểu mới”.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ gửi quà tặng đến các bạn trẻ tại gian hàng của Gotit. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cũng dành nhiều thời gian khảo sát các gian hàng trưng bày sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và khởi nghiệp (startup); tham quan khu vực livestream của nền tảng TikTok...

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ĐÌNH DƯ

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Trương Minh Huy Vũ tham quan tuần lễ

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