Trải nghiệm không gian kinh tế số, livestream kích cầu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ đã ghé thăm khu vực gian hàng mang chủ đề “Sống động”.
Khu vực này được bài trí bắt mắt, tạo không khí mua sắm nhộn nhịp, góp phần lan tỏa tinh thần tiêu dùng hiện đại đến người dân.
Thăm gian hàng của Báo Điện tử Tuổi Trẻ và Liên minh truyền thông số, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trực tiếp theo dõi các phiên phát sóng trực tiếp (livestream) giới thiệu mô hình “truyền thông số kiểu mới”.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ cũng dành nhiều thời gian khảo sát các gian hàng trưng bày sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và khởi nghiệp (startup); tham quan khu vực livestream của nền tảng TikTok...