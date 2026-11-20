Sau hơn 7 tháng triển khai, 1.337 trạm phát sóng Viettel đã đưa mạng di động tốc độ cao tới khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư trên 50 người.

Ngày 20-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (ngày 22-12-2024) của Bộ Chính trị, tháng 3-2026, Thủ tướng Chính phủ giao Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viettel tập trung xóa các điểm lõm sóng tại vùng sâu, vùng xa, biên giới trong năm 2026.

Những mục tiêu đặt ra của chương trình khi giao cho Viettel thực hiện. Ảnh: T.B

Ngay khi nhận nhiệm vụ từ tháng 3-2026, Viettel đồng loạt triển khai các khâu khảo sát, thiết kế, thuê vị trí và chuẩn bị vật tư.

Tùy thuộc điều kiện địa hình từng khu vực, giải pháp kết nối linh hoạt đã được lựa chọn: thi công 3.800km cáp quang, 10.000 cột truyền dẫn tại nơi kéo được cáp; 170 tuyến viba ở địa hình không thể kéo cáp; áp dụng kết nối vệ tinh tầm thấp cho các điểm biệt lập nhất.

Các trạm chưa có điện lưới, đơn vị cấp nguồn bằng hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp xây dựng mới hơn 600km đường dây điện.

Trạm phát sóng 4G của Viettel vừa lắp đặt, phục vụ người dân bản Lân Đặt, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: V.H

Sau hơn 7 tháng nỗ lực triển khai, 1.337 trạm phát sóng hoàn thành, đưa mạng di động tốc độ cao đến khoảng 130.000 người dân tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư trên 50 người, nâng tỷ lệ phủ sóng Viettel toàn quốc lên 99,7%. Trong đó, 48 trạm phát sóng mới hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng biên phòng tuần tra; giúp người dân vùng cao (trước đây phải đi bộ từ 3 đến 5km mới tìm được sóng) kịp thời nhận cảnh báo thiên tai và học tập trực tuyến.

Viettel đã hoàn thành chương trình trước 2 tháng so với kế hoạch. Ảnh: T.B

Thành công của chương trình là kết quả từ sự cộng hưởng nguồn lực của nhiều lực lượng.

Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 4, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Trị trực tiếp tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở, huy động lực lượng tại chỗ vận chuyển vật tư, thiết bị.

Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, ngành điện và sự đồng lòng của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.B

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của Viettel; ghi nhận sự hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị quân đội cùng sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các địa phương.

Đại tướng nhấn mạnh: "Ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số. Hoàn thành các trạm phát sóng hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng là duy trì vận hành hệ thống hạ tầng".

Bộ trưởng yêu cầu Viettel bảo đảm hạ tầng hoạt động ổn định, an toàn; các đơn vị quân đội và bộ đội biên phòng phối hợp quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Các cá nhân xuất sắc của Viettel trong chiến dịch được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị. Ảnh: T.B

Thông tin thêm tại hội nghị, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết, chiến dịch không dừng lại ở 1.337 trạm. Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp công nghệ để từng bước mở rộng vùng phủ sóng đến các cụm dân cư nhỏ hơn từ 30-50 người, thậm chí 10-30 người dân.

"Mỗi trạm phát sóng dựng lên nơi biên cương là một minh chứng cụ thể cho chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chuyển đổi số của đất nước", Trung tướng Tào Đức Thắng nói.

TRẦN BÌNH