Tối 18-11, tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), với sự bảo trợ của Bộ KH-CN, đã tổ chức lễ công bố Bản đồ và vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026.

Báo cáo của VINASA cho biết, chuyển đổi số được đẩy mạnh trên diện rộng ở Việt Nam. Các bộ, ngành, địa phương đều công bố những bài toán cần doanh nghiệp cùng giải, như 30 bài toán đợt đầu của Hà Nội và chương trình đưa AI vào hỗ trợ công vụ. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 với tổng mức 8,22 triệu tỷ đồng mở ra nhu cầu lớn về hạ tầng số và giải pháp công nghệ. Công nghiệp số Việt Nam đạt doanh thu ước 198 tỷ USD năm 2025, với khoảng 82.700 doanh nghiệp đang hoạt động; 11 địa phương có doanh thu công nghệ số trên 1 tỷ USD mỗi năm.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA phát biểu tại sự kiện. Ảnh: S.H

Trong bối cảnh đó, chính quyền cần đối tác công nghệ uy tín, doanh nghiệp cần giải pháp phù hợp từ đối tác có năng lực, nhà quản lý cần thông tin thực trạng ngành để hoạch định chính sách. Theo ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch VINASA, Chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam được xây dựng để theo định hướng này.

Năm 2026, chương trình xét trên 30 lĩnh vực, gồm 15 lĩnh vực công nghệ và 15 lĩnh vực ứng dụng. Doanh nghiệp được đánh giá theo hai trục “tầm nhìn” và “năng lực thực thi”, theo phương pháp VINASA TechMap tham chiếu Gartner Magic Quadrant và điều chỉnh cho thực tế Việt Nam. Doanh nghiệp tự đánh giá và phải cung cấp minh chứng cho mọi thông tin kê khai.

Các doanh nghiệp được định vị trên Bản đồ công nghệ số Việt Nam 2026. Ảnh: S.H

Đã có 230 doanh nghiệp đăng ký tài khoản, 71 doanh nghiệp tham gia với hơn 100 hồ sơ. Danh sách Top 10 được lựa chọn qua 3 vòng: sơ loại; thuyết trình và phỏng vấn trực tiếp với 3 hội đồng chuyên gia tại Hà Nội và TPHCM; Hội đồng Chung khảo ngày 4-11 thống nhất kết quả. Theo đó, 51 danh hiệu Top 10 được trao cho 33 doanh nghiệp ở 11 lĩnh vực; Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026 ra mắt với 11 lĩnh vực và 108 doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thuộc Top 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026. Ảnh: S.H

Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: S.H

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đức Long nhấn mạnh, giá trị của bản đồ không chỉ là giới thiệu doanh nghiệp nào đang dẫn đầu. Quan trọng hơn là nhận diện được năng lực công nghệ số của Việt Nam: chúng ta đang có những doanh nghiệp nào, làm chủ những công nghệ gì, có khả năng giải quyết cái bài toán nào của đất nước, đang thiếu những năng lực nào...

“Bộ KH-CN đánh giá cao Bản đồ doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2026. Đây là nguồn công cụ tham khảo phục vụ cho Bộ KH-CN trong việc hoạch định chính sách phát triển công nghiệp công nghệ số, xác định năng lực của doanh nghiệp cũng như là những lĩnh vực mà bộ cần quan tâm ưu tiên thúc đẩy phát triển”, Thứ trưởng Phạm Đức Long nhấn mạnh.

TRẦN BÌNH