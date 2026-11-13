Áp dụng mạnh mẽ cơ chế thí điểm có kiểm soát tại Khu Công nghệ cao TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Khu Công nghệ cao TPHCM phải là nơi áp dụng mạnh mẽ cơ chế thí điểm có kiểm soát (sandbox), tạo ra những sản phẩm khoa học - công nghệ cụ thể trong thời gian ngắn.

Ngày 13-11, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

Cùng tham gia có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo một số sở, ban, ngành TPHCM.

Sớm có sản phẩm khoa học - công nghệ cụ thể

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá, Khu Công nghệ cao TPHCM có nền tảng, nguồn lực và dư địa phát triển. Đồng chí kỳ vọng nơi đây tiếp tục phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm khoa học - công nghệ.

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu Khu Công nghệ cao TPHCM áp dụng mạnh mẽ cơ chế thí điểm có kiểm soát (sandbox), tạo ra những sản phẩm khoa học - công nghệ trong thời gian ngắn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với các sở, ban, ngành, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý xác định thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ là nhiệm vụ quan trọng; đẩy mạnh ứng dụng vào công việc, gắn với đánh giá cán bộ bằng chỉ số hiệu suất công việc (KPI).

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, gắn với việc cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Tháo gỡ vướng mắc đất đai, hạ tầng số

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM Nguyễn Kỳ Phùng thông tin, đến nay, Khu Công nghệ cao TPHCM có 164 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư tương đương hơn 13,8 tỷ USD. Hiện 115 dự án đang hoạt động ổn định.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao đạt 16,65 tỷ USD (tăng 13,1% so với cùng kỳ); giá trị xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD (tăng 5,9% so với cùng kỳ). Giải ngân vốn đầu tư tại các doanh nghiệp đạt hơn 311 triệu USD (tăng 18,4% so với cùng kỳ), đạt 77,87% so với kế hoạch.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM tiếp tục triển khai các chương trình phát triển vi mạch bán dẫn, khoa học - công nghệ, công nghệ sinh học; nghiên cứu chương trình phát triển công nghệ, sản phẩm dựa trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ kinh tế tầm thấp.

Đơn vị cũng phối hợp Đại học Quốc gia TPHCM nghiên cứu nền tảng thông tin phòng thí nghiệm dùng chung, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng nghiên cứu và kết nối 3 nhà “viện - trường - doanh nghiệp”.

Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM Nguyễn Kỳ Phùng báo cáo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Kỳ Phùng cũng kiến nghị với đoàn công tác tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về xử lý các dự án thuê đất trả tiền một lần và các dự án thuê đất trả tiền hàng năm; xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng trong Khu Công nghệ cao TPHCM. Cùng với đó, đề xuất TPHCM tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng số và thực hiện mục tiêu phủ sóng 5G.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ thông tin, TPHCM đặc biệt quan tâm đến việc tối ưu hóa nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển, trong đó có nguồn lực đất đai trong Khu Công nghệ cao TPHCM. Thành phố đã thu hồi 50 ha đất, đồng thời tiếp tục rà soát, thu hồi đất đối với những dự án chậm đưa đất vào sử dụng tại đây.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố đang tập trung triển khai Khu Công viên Khoa học và Công nghệ, tạo động lực phát triển khoa học - công nghệ, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố cũng quy hoạch 11 khu công nghệ số tập trung, tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã đến khảo sát nhà xưởng Công ty Realtime Robotics Việt Nam và Công ty CP Gremsy.

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