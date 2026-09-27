Chung tay làm đẹp khu dân cư

Bằng những phần việc cụ thể tại các tuyến hẻm, khu dân cư, đoàn viên, thanh niên ở TPHCM góp phần đưa ý thức bảo vệ môi trường vào đời sống thường ngày, từng bước hình thành những không gian sống xanh, sạch và văn minh.

Tại Nhà Văn hóa phường Bình Lợi Trung, Đoàn Thanh niên phường vừa phối hợp với Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh và các đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi các hoạt động đổi rác lấy quà; hướng dẫn nhận biết, phân loại rác tái chế; tuyên truyền hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần; giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường và tổ chức hoạt động tương tác, giúp người dân hiểu hơn về hành trình của rác sau khi được thu gom.

Đoàn viên, thanh niên xã Hiệp Phước, TPHCM tham gia dọn dẹp vệ sinh, tạo không gian sinh hoạt

﻿ cộng đồng. ẢNH: CẨM TUYẾT

Bí thư Đoàn phường Bình Lợi Trung Nguyễn Thùy Bảo Trân cho biết, sau chương trình, 55kg chai nhựa, 13kg vỏ lon, 10kg vỏ hộp sữa, 4kg giấy carton và 14kg dầu ăn đã qua sử dụng... được thu gom. Hoạt động góp phần giúp nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng những vật dụng còn giá trị và hạn chế rác thải nhựa trong sinh hoạt.

Tuổi trẻ phường Bình Thạnh cũng phối hợp Trường Đại học Mở TPHCM ra quân cải tạo, trang trí và làm đẹp các mảng tường tại tuyến hẻm 194 Bùi Đình Túy, khu phố 24; lồng ghép tuyên truyền những nội dung thiết thực, gắn với đời sống và xây dựng nếp sống văn minh tại khu dân cư.

Tại xã Hiệp Phước, đoàn viên, thanh niên ra quân vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên Văn phòng ấp Phan Văn Bảy và ấp Long Thành. Cùng với dọn dẹp vệ sinh, lực lượng trẻ trồng thêm hoa, cây xanh, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng sạch đẹp, thân thiện.

CẨM TUYẾT