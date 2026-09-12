Trao “Ngôi nhà hạnh phúc”, tặng 150 phần quà cho thanh niên, thiếu nhi TPHCM

Sáng 12-9, hơn 700 hội viên, thanh niên tiêu biểu tham dự Lễ khởi động Chặng 5 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, do Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức.

Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tuổi trẻ TPHCM tạo không khí sôi nổi tại lễ khởi động Chặng 5

Sự kiện diễn ra trong không khí hân hoan sau thành công của Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu, hội viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM, cho biết “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai từ năm 2014, trở thành phong trào chủ lực, xuyên suốt của Hội, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ Ban Tổ chức

Theo anh Lê Tuấn Anh, tình yêu Tổ quốc không chỉ thể hiện qua những điều lớn lao mà được vun đắp từ những việc làm cụ thể, hành động tử tế mỗi ngày; từ học tập, lao động sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa đến tình nguyện vì cộng đồng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước.

Thanh niên khuyết tật nhận quà hỗ trợ tại chương trình

Từ tinh thần đó, hành trình tại TPHCM tiếp tục được nối dài bằng các hoạt động tại trường học, thăm lực lượng biên phòng, đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ và triển khai nhiều công trình thanh niên trên địa bàn.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM cũng tiếp nhận nguồn lực đồng hành trị giá 130 triệu đồng từ Công ty TNHH SEACRET, gồm 1 “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 80 triệu đồng và 50 suất quà dành tặng thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Anh Lê Tuấn Anh tiếp nhận nguồn lực đồng hành từ Công ty TNHH SEACRET

Chương trình trao trực tiếp 50 suất quà tặng thanh niên khuyết tật, 50 suất quà tặng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và 50 suất kinh phí hỗ trợ thiếu nhi mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho đại diện 32 Chi hội khu phố phường Vườn Lài

Ý LINH - CẨM NƯƠNG