22 thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2027

Ngày 15-9, thông tin từ Trung ương Đoàn cho biết, 22 thanh niên ưu tú được lựa chọn làm thành viên đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027, kéo dài từ ngày 3-1 đến ngày 5-2-2027, đi qua 4 quốc gia: Nhật Bản, Philippines, Malaysia và Campuchia.

Năm 2027 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP), một trong những hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế tiêu biểu của khu vực, đồng thời đánh dấu 30 năm Việt Nam trở thành thành viên của đại gia đình SSEAYP.

Tại hải trình SSEAYP 2027, đoàn đại biểu lựa chọn chủ đề "Hò dô Việt Nam", với mong muốn kể cho bạn bè quốc tế nghe câu chuyện về văn hóa, con người Việt Nam và khát vọng của những người trẻ hôm nay.

22 thanh niên Việt Nam tham dự Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) 2027. Ảnh: TUD

Chương trình năm nay bao gồm các hoạt động chào xã giao lãnh đạo cấp cao các nước, giao lưu học tập với các tổ chức địa phương và giới trẻ tại từng điểm đến; thảo luận chuyên sâu dựa trên Kế hoạch triển khai “Tuyên bố Tầm nhìn về Quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản: Đối tác Tin cậy”, được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản năm 2023.

Các chủ đề thảo luận chính tập trung vào những vấn đề mang tính chiến lược của khu vực, bao gồm: du lịch bền vững, giáo dục chất lượng, thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế, môi trường toàn cầu và biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro và phục hồi từ thảm họa, sức khỏe và chăm sóc y tế, xã hội số và trí tuệ nhân tạo, phúc lợi và bao trùm xã hội.

Đoàn đại biểu đang tích cực chuẩn bị cho đêm biểu diễn nghệ thuật quốc gia (National Presentation), là điểm nhấn quan trọng trong buổi ra mắt chính thức của đoàn, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12-2026.

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