Tuổi trẻ TPHCM báo công dâng Bác

Sáng 11-9, trước phiên khai mạc Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, Thường trực Thành đoàn - Hội LHTN - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM cùng các đại biểu đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TPHCM) báo công dâng Bác.

Trước phiên khai mạc đại hội, đại biểu đến Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh báo công dâng Bác

Tại lễ báo công dâng Bác, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2025, cho biết, sau sáp nhập địa giới hành chính, hơn bao giờ hết, tuổi trẻ TPHCM hôm nay mang trong mình tiềm lực mạnh mẽ, đầy năng động, nhạy bén và giàu lòng nhân ái, khát vọng cống hiến.

TPHCM vừa trang trọng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh niên thành phố vô cùng tự hào khi được học tập, lao động tại thành phố mang tên Người; được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường của tổ chức Hội LHTN Việt Nam.

Trong suốt chiều dài lịch sử, Hội LHTN Việt Nam TPHCM luôn khẳng định ý chí, tinh thần tự hào dân tộc, có khát vọng và bản lĩnh, năng động và sáng tạo, có tinh thần xung kích, dấn thân tham gia bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc thông tin, hướng tới nhiệm kỳ mới, tại diễn đàn trọng thể của đại hội, thế hệ trẻ thành phố sẽ thảo luận phương hướng trong công tác hội và phong trào thanh niên thành phố giai đoạn 2026-2031.

Trong đó, tập trung các giải pháp tổ chức phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tôn vinh thanh niên tiêu biểu các lĩnh vực; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên thành phố trong học tập, việc làm, khởi nghiệp; tổ chức đa dạng hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng; hoạt động nâng cao sức khỏe thể chất và tâm thần cho thanh niên.

Tuổi trẻ TPHCM thành kính dâng hoa, báo công với Bác

Hội LHTN Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục dẫn dắt, tạo cảm hứng và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hiệu triệu, đoàn kết các tầng lớp thanh niên.

“Với lòng biết ơn, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, thanh niên thành phố quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tuổi trẻ thành phố xin hứa đem tất cả sức trẻ, trí tuệ để cống hiến vì hạnh phúc của thanh niên, quyết tâm xây dựng TPHCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững”, hoa hậu Bảo Ngọc bày tỏ.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TPHCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ là: “Yêu nước - Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến”. Sau khi báo công dâng Bác, gần 500 đại biểu bắt đầu tham dự phiên khai mạc của đại hội.

CẨM NƯƠNG