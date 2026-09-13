Đừng liều để nổi tiếng

Muốn được chú ý, được nhiều người biết đến là tâm lý dễ hiểu ở người trẻ. Thế nhưng, để có vài phút nổi tiếng trên mạng xã hội mà bất chấp sự an toàn của bản thân và người khác, cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều so với những lượt thích, lượt xem.

Ảnh minh họa

Mạng xã hội tạo ra một không gian rộng lớn để mỗi người thể hiện cá tính và chia sẻ những điều mình quan tâm. Chỉ với một chiếc điện thoại, một nội dung có thể nhanh chóng tiếp cận hàng trăm, hàng ngàn người. Có người được yêu mến bởi tài năng, sự sáng tạo, cách sống đẹp hoặc những nội dung hữu ích; cũng có không ít người chọn những cách khác để thu hút người xem.

Mới đây, Công an xã Phú Giáo (TPHCM) phát hiện N.M.Kh. (20 tuổi, ngụ trên địa bàn) thường xuyên đăng tải các video chạy xe tốc độ cao, bốc đầu, nằm trên yên xe để điều khiển phương tiện. Kh. thừa nhận đã độ xe (tự ý thay đổi kết cấu máy móc, hình dáng xe) và thực hiện những hành vi nguy hiểm này nhằm thể hiện bản thân, mong muốn trở thành “idol” của giới trẻ.

Chạy xe tốc độ cao, bốc đầu, nằm trên yên xe để điều khiển phương tiện không phải là cách thể hiện cá tính, bởi những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho cả người điều khiển và những người tham gia giao thông. Khi những hình ảnh như vậy được đưa lên mạng xã hội, còn tạo nên tâm lý bắt chước ở một bộ phận người trẻ và hậu quả có thể xảy ra ngay trên đường phố. Trường hợp của Kh. cũng cho thấy, dù hành vi được thực hiện chỉ để quay clip và đăng tải trên mạng xã hội nhưng người thực hiện vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Một đoạn video triệu lượt xem có thể mang lại sự chú ý nhất thời, nhưng chỗ đứng lâu dài của mỗi cá nhân vẫn phải được xây từ năng lực cốt lõi, văn hóa ứng xử và những giá trị thực tạo ra cho cộng đồng. Vì vậy, trước khi đăng tải một nội dung để thu hút người xem, người trẻ cần nghĩ đến hình ảnh mình muốn tạo dựng và những ảnh hưởng mà nội dung đó có thể mang lại cho người khác.

THẢO HƯỜNG