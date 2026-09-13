Thủ khoa 108,33 điểm Đỗ Phú Quang: Phải biết cách làm chủ công nghệ

Đỗ Phú Quang, thủ khoa đầu vào Trường Đại học Công nghệ thông tin (UIT), ĐH Quốc gia TPHCM, gây chú ý khi theo đuổi ngành Trí tuệ nhân tạo (AI). Tại lễ khai giảng năm học 2026-2027, em chia sẻ, trong thời đại AI, điều quan trọng không phải để công nghệ “giải quyết hộ”, mà là hiểu bản chất vấn đề và biết cách làm chủ nó.

Định hướng từ sớm

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quảng Nam, Đỗ Phú Quang có mẹ là giáo viên tiểu học, cha là công nhân lái xe. Cựu học sinh chuyên Tin Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông từng đặt chân đến TPHCM để tham dự kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Chuyến đi lần này mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, khi Quang chính thức trở thành tân sinh viên ngành Trí tuệ nhân tạo của UIT.

Tại kỳ tuyển sinh năm 2026, Quang trở thành thủ khoa đầu vào của UIT với 108,33 điểm. Kỳ thi tốt nghiệp THPT, em xuất sắc đạt điểm 10 môn Toán, 10 môn Tin học và 9,5 môn Vật lý. Trước đó, nam sinh xứ Quảng từng giành giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Tin học.

Tân sinh viên Đỗ Phú Quang (ẢNH: CÔNG CHƯƠNG)

Quang bắt đầu làm quen với lập trình từ lớp 8. Qua những giờ tự học, các cuộc thi Tin học và quá trình hoàn thiện những sản phẩm công nghệ, niềm yêu thích ban đầu dần trở thành định hướng nghề nghiệp.

“Khi học tập và rèn luyện, em luôn cảm nhận được sự phấn khởi trong quá trình hoàn thiện một bài thi hoặc một sản phẩm công nghệ. Điều đó giúp em nhận ra bản thân có lẽ phù hợp để bước tiếp trên chặng đường này”, Quang chia sẻ.

Từ kinh nghiệm của mình, tân sinh viên cho rằng phương pháp học và sự kiên trì mới là những yếu tố then chốt quyết định kết quả. Theo Quang, có nhiều bạn sở hữu tiềm năng nhưng nếu không dành đủ thời gian và sự tập trung thì năng lực ấy khó được khai thác hết.

Trong những năm phổ thông, Quang tạo cho mình một nguyên tắc khá đơn giản: ngồi vào bàn học ở một khung giờ cố định, chủ động phân chia thời gian nghỉ để tránh quá tải. “Phương pháp học của em không có gì mới lạ, chỉ là tìm tòi để hiểu sâu hơn bản chất của một vấn đề hay bài toán”, Quang nói.

Chính cách học ấy đã trở thành nền tảng để Quang lựa chọn một lĩnh vực đang thay đổi từng ngày. Quang cho biết, giữa nhiều ngành công nghệ có sức hút hiện nay, lựa chọn AI xuất phát từ đam mê và định hướng từ sớm của em.

Không để AI “giải quyết hộ”

Bước vào đại học đúng thời điểm các công cụ AI có thể hỗ trợ từ tìm kiếm thông tin, giải bài toán đến viết mã lập trình, Quang cho rằng điều quan trọng là xác định đúng vai trò của công nghệ. Sinh viên công nghệ không nên vì khả năng ngày càng lớn của AI mà giao toàn bộ việc suy nghĩ và giải quyết vấn đề cho máy.

“Sinh viên cần nhìn nhận AI với vai trò là người hỗ trợ thay vì người giải quyết hộ”, Quang chia sẻ. Người học cần biết sử dụng AI để hỗ trợ quá trình tìm kiếm giải pháp nhưng vẫn phải hiểu vấn đề và chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng. Theo Quang, đó cũng là cách giảm thiểu những rủi ro khi sử dụng AI và tận dụng tốt hơn sức mạnh của công nghệ.

Trong 4 năm tới, bên cạnh việc học để tiến gần hơn mục tiêu trở thành kỹ sư AI, Quang muốn thử sức với những sản phẩm công nghệ của riêng mình. Chưa đặt ra một dự án quá lớn, chàng tân sinh viên mong muốn trước mắt sẽ bước đầu tạo ra một số sản phẩm nhỏ về công nghệ để đóng góp cho cộng đồng.

"Khi bước vào môi trường đại học, phía trước Quang là một hành trình mới với nhiều cơ hội và thử thách. Nhà trường kỳ vọng em tiếp tục giữ tinh thần ham học hỏi, chủ động nghiên cứu, trải nghiệm, không ngại thử sức với những bài toán mới và phát huy năng lực để tạo ra những giá trị thiết thực cho cộng đồng”, PGS-TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM)

CÔNG CHƯƠNG