Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 25-11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn đã làm việc với ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và nghiên cứu, nghệ thuật và văn hóa bang Hessen (Đức).

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn và ông Timon Gremmels, Bộ trưởng Bộ Khoa học và nghiên cứu, nghệ thuật và văn hóa bang Hessen (Đức). Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực GD-ĐT, trong đó, Trường Đại học Việt - Đức (VGU) là một biểu tượng tiêu biểu.

Về định hướng phát triển VGU trong thời gian tới, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động của nhà trường với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng Đông Nam bộ, nhất là trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, công nghệ chiến lược và tài chính. Cùng với đó, trường cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản trị, phát huy quyền tự chủ của nhà trường; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thực tập để sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết số lượng sinh viên Việt Nam tại Đức tăng nhưng chưa nhanh, dù Đức có nền giáo dục đại học tốt và không thu học phí, chỉ thu một khoản lệ phí nhỏ. Hai rào cản chính là ngôn ngữ và yêu cầu học dự bị đại học. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong giảng dạy tiếng Đức, đồng thời kiến nghị phía Đức xem xét công nhận Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh sau khi hoàn thành lớp 12 có thể vào học đại học tại Đức mà không phải học thêm chương trình dự bị.

Trao đổi về đề xuất này, Bộ trưởng Timon Gremmels cho biết phía Đức sẽ thảo luận, xem xét và phản hồi Việt Nam. Ông khẳng định Đức luôn chào đón sinh viên Việt Nam sang học tập, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu văn hóa và học hỏi lẫn nhau giữa hai nước.

Theo số liệu của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD) năm 2025, hai nước có 205 quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học. Việt Nam hiện có khoảng 7.200 du học sinh tại Đức.

Tin liên quan Sẽ giao quyền bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học

LÂM NGUYÊN- MAI PHẠM