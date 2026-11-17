Ngày 17-11, theo thông tin Công ty CP Phát triển Nhà Thanh Đa công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), doanh nghiệp đã hoàn tất phát hành 8.500 trái phiếu mã NTDL12601 vào ngày 12-11, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 850 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất 10%/năm, đáo hạn ngày 12-11-2029. Toàn bộ số tiền huy động được sử dụng để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Công ty CP Sài Gòn Phát Thịnh Ratings (Saigon Ratings), lô trái phiếu được xếp hạng tín nhiệm ở mức vnBB, triển vọng ổn định. Đây là mức xếp hạng dưới ngưỡng đầu tư, phản ánh rủi ro tín dụng tương đối cao.

Saigon Ratings lưu ý doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính lớn, trong khi khả năng trả nợ phụ thuộc nhiều vào tiến độ và hiệu quả triển khai dự án. Tuy nhiên, doanh nghiệp có lợi thế về quỹ đất tương đối lớn và khả năng nhận hỗ trợ nguồn lực từ các đối tác chiến lược.

Trái phiếu có điều khoản mua lại trước hạn theo các điều kiện được quy định tại hồ sơ phát hành.

Công ty CP Phát triển Nhà Thanh Đa là chủ đầu tư dự án xây dựng mới 8 khối chung cư tại các lô I, II, IV, VI, VIII, IX, X và XI thuộc cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới, TPHCM. Dự án có diện tích khoảng 7,32 ha, nhằm thay thế 8 chung cư cũ, dự kiến xây dựng 7 tòa nhà cao 38-45 tầng, trong đó 2 tòa phục vụ tái định cư tại chỗ, các tòa còn lại dành cho nhà ở thương mại và chức năng hỗn hợp. Riêng giai đoạn triển khai tại lô IV và VI có diện tích hơn 1,47ha, dự kiến bố trí 1.750 căn hộ tái định cư, với tổng mức đầu tư được công bố năm 2022 hơn 5.000 tỷ đồng. Dự án đã động thổ từ năm 2022 nhưng chủ đầu tư vẫn chậm triển khai.

NHUNG NGUYỄN