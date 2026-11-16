Đề xuất cơ chế tài khoản ngoại tệ tạm thời cho doanh nghiệp tại VIFC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa đề xuất cho phép các doanh nghiệp thành viên thuộc VIFC được tạm thời sử dụng tài khoản vốn và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng không phải là thành viên của trung tâm.

Nội dung được đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 329/2025/NĐ-CP về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối và các quy định liên quan tại VIFC.

Giao dịch ngoại tệ tại ngân hàng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Theo đó, đề xuất xuất phát từ những vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai VIFC, khi hiện chưa có ngân hàng thành viên nào được cấp phép và đi vào hoạt động. Dù một số ngân hàng đáp ứng điều kiện và sẵn sàng nộp hồ sơ, việc hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị hệ thống công nghệ thông tin, nhân sự và bộ máy quản trị vẫn cần thêm thời gian.

Để tháo gỡ khó khăn trên, NHNN đề xuất cho phép doanh nghiệp thành viên được mở tài khoản vốn tạm thời tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam ngoài hệ thống VIFC. Trong thời gian chưa có ngân hàng thành viên, tài khoản vốn tạm thời được dùng để vay vốn từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài; cho vay đối với bên đi vay trong nước và đầu tư từ VIFC vào phần còn lại của Việt Nam theo quy định.

Đối với hoạt động đầu tư nước ngoài vào VIFC, nhà đầu tư được chuyển vốn từ nước ngoài vào tài khoản vốn tạm thời của doanh nghiệp thành viên. Qua tài khoản này, doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vay, trả nợ nước ngoài, cho vay trong nước, đầu tư vào phần còn lại của Việt Nam; đồng thời được chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu hợp pháp ra nước ngoài, trên nguyên tắc bảo đảm tính minh bạch dòng tiền.

Dự thảo cũng đề xuất cho phép mỗi doanh nghiệp thành viên mở 1 tài khoản thanh toán ngoại tệ tạm thời tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thuộc VIFC. Tài khoản này dùng để nhận ngoại tệ chuyển khoản từ nước ngoài, thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ phục vụ hoạt động và dịch vụ phù hợp với quy định về VIFC; đồng thời được chuyển khoản hoặc rút ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người không cư trú và cá nhân nước ngoài cư trú.

Cơ chế sử dụng tài khoản tạm thời chỉ áp dụng trong giai đoạn VIFC chưa có ngân hàng thành viên. Trong vòng 60 ngày kể từ khi ngân hàng thành viên đầu tiên được cấp phép và cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng tài khoản tại ngân hàng thành viên. Riêng tài khoản vốn tạm thời phải được đóng ngay sau khi hoàn tất việc chuyển số dư.

Theo NHNN, việc giới hạn thời gian nhằm tránh hình thành kênh tài khoản thay thế hệ thống ngân hàng thành viên, đồng thời hạn chế tối đa rủi ro pháp lý, vận hành, tuân thủ và phòng, chống rửa tiền. Các ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản vốn tạm thời có trách nhiệm báo cáo về tình hình sử dụng tài khoản của doanh nghiệp cho Cơ quan giám sát VIFC.

Ngoài ra, dự thảo còn đề xuất điều chỉnh điều kiện xếp hạng tín nhiệm đối với ngân hàng nước ngoài xin cấp phép thành lập ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại VIFC.

Dự thảo nghị định gồm 5 điều, tập trung vào điều kiện cấp phép đối với ngân hàng nước ngoài và cơ chế sử dụng tài khoản ngoại tệ trong giai đoạn đầu hoạt động của VIFC. NHNN được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn và báo cáo Chính phủ trước ngày 15-12-2026.

NHUNG NGUYỄN