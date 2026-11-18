Người Việt đến Singapore có thể quét mã NETSQR tại hơn 150.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, từ cửa hàng tiện lợi, quán ăn, trung tâm mua sắm đến dịch vụ taxi.

Người Việt có thể quét mã QR thanh toán tại Singapore

Ngày 18-11, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, NAPAS và Công ty Network for Electronic Transfers (Singapore) Pte Ltd (NETS) vừa triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới (VietQRGlobal), cho phép người Việt Nam sử dụng ứng dụng ngân hàng và ví điện tử trong nước để quét mã NETSQR thanh toán khi mua sắm, chi tiêu tại Singapore.

Theo đó, người Việt đến Singapore có thể quét mã NETSQR tại hơn 150.000 điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc, từ cửa hàng tiện lợi, quán ăn, trung tâm mua sắm đến dịch vụ taxi. Giao dịch được xử lý theo thời gian thực, với cơ chế quy đổi trực tiếp giữa đô la Singapore (SGD) và đồng Việt Nam (VND), giúp người dùng thanh toán mà không cần đổi ngoại tệ hoặc mang theo tiền mặt.

Hiện khách hàng của 12 ngân hàng gồm VietinBank, Agribank, BIDV, Vietcombank, MBBank, ACB, Sacombank, TPBank, Nam A Bank, MSB, BVBank, Saigonbank cùng hai tổ chức trung gian thanh toán MoMo và Payoo đã có thể sử dụng dịch vụ. NAPAS cho biết đang tiếp tục kết nối với các ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán khác để mở rộng phạm vi phục vụ.

NHUNG NGUYỄN