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Ngân hàng Nhà nước yêu cầu thanh tra việc thực hiện giảm lãi suất cho vay

SGGPO

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa yêu cầu các NHNN chi nhánh khu vực thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện giảm lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng, triển khai ngay trong tháng 11-2026.

Việc thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng về điều hành chính sách tiền tệ tại Công văn số 532/TB-VPCP ngày 17-10-2026 của Văn phòng Chính phủ.

Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của NHNN về giảm lãi suất cho vay tại các tổ chức tín dụng; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Các NHNN chi nhánh khu vực phải triển khai thanh tra, kiểm tra ngay trong tháng 11-2026; đồng thời báo cáo kết quả về NHNN (qua Thanh tra NHNN) trong tháng 11-2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Giải ngân hơn 54.000 tỷ đồng vốn vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp

Theo NHNN, đến ngày 26-10, 20 ngân hàng thương mại đăng ký triển khai chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 416.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các động lực tăng trưởng kinh tế. Bắt đầu thực hiện từ tháng 8-2026, chương trình giải ngân khoảng 54.300 tỷ đồng cho 33.000 lượt khách hàng, áp dụng lãi suất cho vay thấp hơn tối thiểu 1 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của ngân hàng.

Đối tượng thụ hưởng gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao, xuất khẩu, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, chế biến, chế tạo và các dự án xanh.

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NHUNG NGUYỄN

Từ khóa

lãi suất ngân hàng giảm lãi suất

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