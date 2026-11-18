Chiều 18-11, tại buổi tọa đàm công bố kết quả Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN 2026 do Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức, các chuyên gia cho biết công nghệ số và AI đang được người Việt sử dụng ngày càng nhiều trong quản lý tài chính cá nhân.

Đại biểu dự tọa đàm. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Kết quả khảo sát của UOB cho thấy, 85% người tiêu dùng Việt Nam sử dụng công cụ số để quản lý tài chính, chủ yếu tìm kiếm thông tin, theo dõi thu chi và đầu tư. Trong đó, 42% nắm giữ khoản đầu tư qua ngân hàng số. Khoảng một phần ba người tham gia khảo sát sử dụng AI để tham khảo thông tin tài chính, so sánh sản phẩm ngân hàng và lập kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư.

Tuy nhiên, AI chưa thay thế được vai trò tư vấn trực tiếp. Dù 72% người được khảo sát tin tưởng AI có thể đưa ra gợi ý phù hợp với lợi ích tài chính của họ, mức độ tin tưởng dành cho gia đình, bạn bè, chuyên gia tài chính và ngân hàng vẫn cao hơn. Với những quyết định phức tạp như lựa chọn sản phẩm đầu tư hay tìm hiểu chi phí dịch vụ, người tiêu dùng vẫn ưu tiên sự hỗ trợ của chuyên viên ngân hàng.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân UOB Việt Nam, cho biết nhiều khách hàng không còn tập trung tài sản vào bất động sản, tiền gửi hoặc cổ phiếu mà chủ động phân bổ vốn vào nhiều kênh, tìm kiếm cơ hội đầu tư quốc tế và sử dụng dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân UOB Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.﻿ Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Riêng bất động sản, nhiều khách hàng UOB vẫn quan tâm đến căn hộ cao cấp tại các khu vực đắc địa ở TPHCM. Tuy nhiên, theo ông Paul Kim, lãi suất cho vay còn cao khiến nhu cầu vay mua nhà và hoạt động đầu tư chững lại trong khoảng 2 tháng gần đây. Không ít nhà đầu tư đang chờ lãi suất giảm trước khi quyết định xuống tiền. Trong khi đó, nhu cầu quản lý tài sản xuyên biên giới gia tăng, nhất là tại Singapore, Thái Lan và Malaysia.

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NHUNG NGUYỄN