Vietcombank hỗ trợ gần 25.000 khách hàng vay vốn với lãi suất ưu đãi

Theo thống kê sơ bộ đến đầu tháng 11-2026, Vietcombank giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình, với gần 25.000 khách hàng, gồm doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình, được hưởng chính sách giảm lãi suất.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Chiều 13-11, ông Bạch Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết từ ngày 19-10 đến hết ngày 31-12-2026, ngân hàng triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2 điểm phần trăm/năm so với lãi suất cho vay thông thường. Riêng một số lĩnh vực thiết yếu được giảm đến 3 điểm phần trăm/năm. Chương trình nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo thống kê sơ bộ đến đầu tháng 11-2026, Vietcombank giải ngân khoảng 150.000 tỷ đồng trong khuôn khổ chương trình, với gần 25.000 khách hàng, gồm doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình, được hưởng chính sách giảm lãi suất. Mức giảm tối đa 3 điểm phần trăm/năm áp dụng đối với các khoản vay ngắn hạn thuộc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết yếu, có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ phục vụ đời sống và phát triển kinh tế.

Theo ông Bạch Thành Long, bên cạnh chính sách giảm lãi suất, Vietcombank đẩy mạnh phương thức cho vay dựa trên dòng tiền nhằm tháo gỡ khó khăn về tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể, với doanh nghiệp có quan hệ giao dịch tại Vietcombank, ngân hàng phân tích lịch sử thanh toán, doanh thu qua tài khoản và các luồng tiền phát sinh để đánh giá hiệu quả hoạt động, dòng tiền và phương án trả nợ. Trên cơ sở đó, ngân hàng xem xét cấp tín dụng phù hợp với năng lực tài chính và dòng tiền thực tế, từng bước giảm sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhưng còn hạn chế về tài sản thế chấp.

NHUNG NGUYỄN