VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu tuần khi áp lực bán của nhà đầu tư trong nước vẫn ở mức cao. Trong khi đó, khối ngoại quay lại mua ròng mạnh.

Cổ phiếu hệ sinh thái GELEX đồng loạt giảm sàn

Thị trường chứng khoán ngày 14-9 ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp, áp lực bán gia tăng khiến độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm, đồng thời thanh khoản tiếp tục tăng.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu trong hệ sinh thái GELEX đồng loạt giảm mạnh sau thông tin liên quan đến ông Đặng Phan Tường. Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP (EEMC) - một đơn vị thành viên trong hệ sinh thái này công bố đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can đối với ông Tường, thành viên HĐQT EEMC, trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan.

Ông Đặng Phan Tường từng giữ chức Chủ tịch HĐTV EVNNPT. Hiện ông là thành viên HĐQT tại EEMC và tham gia HĐQT tại một số doanh nghiệp trong hệ sinh thái GELEX, trong đó có CTCP Điện lực GELEX (GEE) và CTCP Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI); ông cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Thiết bị điện (THIBIDI). Báo cáo thường niên GELEX Electric 2025 cũng ghi nhận ông Tường là thành viên HĐQT không điều hành của GEE.

Trên thị trường, nhóm cổ phiếu họ GELEX: GEX, GEE và GEL đồng loạt giảm sàn, với lượng dư bán từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn cổ phiếu và trắng bên mua. Một số cổ phiếu có liên quan đến hệ sinh thái này cũng giảm mạnh như: VIX giảm 4,9%, VSC giảm 2,3%, EIB giảm 4,8%.

Ở diễn biến chung, phần lớn các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, công nghiệp và nguyên vật liệu đều chìm trong sắc đỏ.

Ngược chiều thị trường, nhóm cổ phiếu dầu khí tăng khá mạnh: BSR tăng 3,45%, GAS tăng 3,4%, PVT tăng 2,71%, PVS tăng 1,88%, PVD tăng 2,16% và PLX tăng gần 1%.

Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tăng mạnh cũng góp phần hạn chế đà giảm của VN-Index: SBB tăng trần, BVH tăng 6,25%, DGW tăng 3,6% và VPL tăng 2,06%.

Điểm tích cực trong phiên là khối ngoại quay lại mua ròng mạnh trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối này mua ròng gần 813 tỷ đồng, tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng như VPB, MBB và TCB.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,98 điểm (0,39%) còn 1.788,23 điểm với 85 mã tăng, 229 mã giảm và 54 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 0,74 điểm (0,27%) xuống còn 271,94 điểm với 54 mã tăng, 81 mã giảm và 54 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục tăng khi áp lực bán gia tăng. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 19.500 tỷ đồng, tăng khoảng 2.500 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả HNX, tổng giá trị giao dịch đạt gần 20.200 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN