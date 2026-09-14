Trước thềm nâng hạng: Dòng vốn ngoại chờ động lực mới

Tuần giao dịch từ ngày 14 đến 18-9 được xem là giai đoạn đáng chú ý với đợt phân bổ vốn đầu tiên của FTSE GEIS - bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu của FTSE Russell. Theo nhiều chuyên gia, dòng vốn ngoại chưa thể đảo chiều ngay sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Thị trường chứng khoán trước thềm nâng hạng vẫn chờ dòng tiền mới. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1.780-1.790 điểm

Tuần qua, VN-Index giảm gần 58 điểm, tương đương 3,12%, xuống còn 1.795,21 điểm. HNX-Index cũng giảm gần 10 điểm, tương đương 3,49%, xuống 272,68 điểm. Áp lực bán gia tăng khiến VN-Index chốt phiên cuối tuần thủng ngưỡng 1.800 điểm. Các công ty chứng khoán nhận định rủi ro từ điều chỉnh ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Theo Công ty Chứng khoán (CTCK) Bản Việt (Vietcap), VN-Index nhiều khả năng tiếp tục thoái lui về vùng hỗ trợ 1.780-1.790 điểm. Các nhịp hồi phục (nếu có) trong những phiên tới có thể cũng bị giới hạn quanh vùng 1.810 điểm.

CTCK Thiên Việt (TVS) nhận định VN-Index đang tiệm cận vùng hỗ trợ của đường trung bình động 200 ngày (MA200), tương đương 1.788-1.790 điểm. Áp lực điều chỉnh tại các nhóm vốn hóa lớn, trong đó có Vingroup và ngân hàng, khiến chỉ số giảm sâu hơn, hướng đến vùng 1.770-1.780 điểm. Vì vậy khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu và theo dõi sát diễn biến tại vùng này, chỉ nên mở mua mới khi VN-Index lấp xong vùng khoảng trống giá (GAP) này và tăng trở lại. Nếu chỉ số giảm dưới vùng mục tiêu, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn.

Trong khi đó, CTCK BIDV (BSC) lại cho rằng thanh khoản tăng mạnh trong bối cảnh chỉ số mất mốc 1.800 điểm có thể đưa VN-Index về quanh 1.765 điểm. BSC cũng khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch thận trọng.

Dòng vốn ngoại chưa thể đảo chiều

FTSE Russell sẽ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp dự kiến ngày 21-9. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về dòng vốn ngoại trước thềm nâng hạng, khối ngoại đã bán ròng trong 6/7 phiên giao dịch từ đầu tháng 9 đến nay, với giá trị bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng chỉ trong tuần qua.

Theo chuyên gia nghiên cứu của CTCK Rồng Việt (VDSC Research), tuần này là cao điểm tái cơ cấu của dòng vốn ngoại. Cụ thể, tuần giao dịch từ ngày 14 đến 18-9 là giai đoạn đáng chú ý khi đợt phân bổ vốn đầu tiên của FTSE GEIS (Bộ chỉ số cổ phiếu toàn cầu FTSE) diễn ra cùng kỳ tái cơ cấu của quỹ ETF Fubon Việt Nam. FTSE GEIS dự kiến giải ngân 211,9 triệu USD, trong khi Fubon có tổng giá trị mua, bán khoảng 103,2 triệu USD, tương đương 28,9% danh mục được tái cơ cấu.

Nhận định về dòng vốn ngoại, ông Phạm Lưu Hưng, Kinh tế trưởng SSI Research cho rằng, dòng vốn ngoại vẫn đang chờ những động lực mới để quay trở lại mạnh hơn với thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài giảm bán ròng nhưng chưa tạo thêm nhiều thanh khoản cho thị trường.

Theo ông Hưng, sau khi Việt Nam được nâng hạng, dòng vốn vào thị trường không chỉ đến từ các quỹ thụ động và quỹ ETF mà còn có thể đến từ các quỹ chủ động. SSI Research ước tính, nếu giữ tỷ trọng Việt Nam trong rổ chỉ số ở mức 0,49% thì dòng vốn vào Việt Nam có thể đạt khoảng 2,2-2,3 tỷ USD, với giả định quy mô các quỹ ETF không thay đổi.

Trong kịch bản tích cực, tỷ trọng Việt Nam có thể tăng lên khoảng 0,95% trong vòng một năm. Khi đó, dòng vốn có thể vượt 4 tỷ USD, thậm chí khoảng 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn thụ động sẽ được phân bổ theo lộ trình thay vì cùng lúc.

Bộ phận nghiên cứu CTCK Quân đội (MBS Research) cũng cho biết, hơn 1,8 tỷ USD vốn từ các quỹ ETF thụ động có thể được phân bổ vào cổ phiếu Việt Nam sau khi tỷ trọng Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index được nâng từ 0,329% lên 0,49%. Dòng vốn này dự kiến được phân bổ thành 4 giai đoạn: 10% vào tháng 9-2026, 20% tháng 3-2027, 35% tháng 6-2027 và 35% tháng 9-2027.

Dù vậy, chuyên gia MBS Research cũng lưu ý nâng hạng không phải “tấm vé” bảo đảm VN-Index sẽ tăng điểm ngay. Tổng hợp từ các thị trường được FTSE Russell nâng hạng trước đây như Kuwait, Saudi Arabia, Qatar và UAE..., cho thấy, thị trường có thể tăng trước thời điểm nâng hạng nhưng cũng có thể đi ngang hoặc điều chỉnh sau đó. Trong khoảng 2-3 năm, diễn biến nhìn chung tích cực hơn nhưng với mức độ khác nhau ở từng thị trường.

Ông Phạm Lưu Hưng cho biết, với các quỹ quy mô lớn, một đợt dòng vốn sau nâng hạng chưa đủ để thay đổi quyết định đầu tư dài hạn. Các quỹ còn quan tâm việc Việt Nam có tiếp tục được các tổ chức chỉ số quốc tế đánh giá tích cực hay không và khả năng hấp thụ vốn của thị trường được cải thiện như thế nào. Do đó, giai đoạn sau tháng 9 sẽ là thời điểm quan trọng để đánh giá liệu nâng hạng chỉ tạo ra một đợt dòng vốn tại một thời điểm hay mở ra xu hướng thu hút bền vững hơn.

Dự báo 8 cổ phiếu ngân hàng hút khoảng 30,9 triệu USD trong rổ FTSE GEIS Theo Báo cáo chiến lược thị trường “Danh mục FTSE GEIS: Những cổ phiếu tâm điểm thu hút dòng vốn nước ngoài”, CTCK MBS dự báo 8 cổ phiếu ngân hàng gồm VPB, VCB, STB, HDB, SHB, SSB, BID và MSB sẽ thu hút khoảng 30,9 triệu USD trong giai đoạn đầu được các quỹ ETF phân bổ vốn. Trong đó, VPB được dự báo nhận vốn nhiều nhất, khoảng 7,5 triệu USD, tiếp đến là VCB 6,3 triệu USD, STB 4,9 triệu USD, HDB 4,3 triệu USD, SHB 2,2 triệu USD, SSB và BID cùng 2 triệu USD, MSB 1,7 triệu USD. 8 mã ngân hàng này nằm trong 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell lựa chọn vào danh mục FTSE Global Equity Index Series (GEIS) trong kỳ rà soát tháng 9-2026. MBS ước tính tổng vốn các quỹ ETF phân bổ vào 27 cổ phiếu trong giai đoạn đầu khoảng 180 triệu USD, trong đó nhóm ngân hàng chiếm 30,9 triệu USD.

NHUNG NGUYỄN