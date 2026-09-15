TPHCM: Giải ngân 387.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho hơn 125.000 lượt khách hàng

Ngày 15-9, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2 cho biết, tính đến cuối tháng 8-2026, Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tại TPHCM đã giải ngân 387.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho gần 125.200 lượt khách hàng.

Giao dịch tại một ngân hàng ở TPHCM. Ảnh: ĐÌNH BẢO

Trong đó, cho vay ký kết trực tiếp tại các hội nghị kết nối đạt 24.000 tỷ đồng với 3.825 lượt khách hàng và giải ngân các gói tín dụng ưu đãi đạt 363.000 tỷ đồng cho 121.329 lượt khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2 cho biết, quy mô giải ngân các gói tín dụng ưu đãi đạt 61,4% tổng quy mô 591.000 tỷ đồng mà các tổ chức tín dụng trên địa bàn đăng ký từ đầu năm 2026. Các gói tín dụng tập trung vào giảm lãi suất, tăng hạn mức; cho vay ngắn hạn bằng VND đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên; cho vay xuất khẩu, lâm sản, thủy sản... Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã giảm chi phí vốn, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, bên cạnh cung ứng vốn, ngành ngân hàng TPHCM còn tăng cường kênh kết nối nhằm nắm bắt, xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; truyền thông các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng. Trong 8 tháng đầu năm, NHNN Khu vực 2 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 31 hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

“Cách triển khai này góp phần tăng cường phối hợp giữa ngành ngân hàng với các sở, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời gắn hoạt động tín dụng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học, công nghệ”, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết.

Ngân hàng giảm lãi suất cho doanh nghiệp, hộ tiểu thương Nhằm bổ sung vốn cho khách hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh mùa cao điểm cuối năm, BIDV vừa triển khai gói tín dụng ưu đãi quy mô 200.000 tỷ đồng, lãi suất từ 6,8%/năm, hạn mức thấu chi tối đa 10 tỷ đồng. Chương trình áp dụng đến ngày 31-12-2026. Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho thương nhân, hộ kinh doanh tại Chợ Bình Điền. Theo thỏa thuận, Shinhan xem xét cấp tín dụng cho 2 nhóm: bổ sung vốn lưu động và sửa chữa, cải tạo hoặc đầu tư cơ sở kinh doanh.

NHUNG NGUYỄN