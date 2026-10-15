Cơ quan Ủy ban MTTQVN TPHCM tuyển dụng công chức

Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM vừa ban hành Thông báo thi tuyển công chức Cơ quan Ủy ban MTTQVN TPHCM năm 2026 như sau:

Thông báo thi tuyển công chức Cơ quan Ủy ban MTTQVN TPHCM năm 2026

Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 biên chế (trong đó: vị trí chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên: 23 biên chế; kế toán viên: 01 biên chế và văn thư, lưu trữ: 01 biên chế).

Đối tượng tuyển dụng:

+ Có 01 quốc tịch Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên (đối với vị trí việc làm chuyên viên về công tác Đoản Thanh niên độ tuổi không quá 28 tuổi);

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng, có phiếu đăng ký dự tuyển; đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ

- Đối với vị trí việc làm chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên ngoài các điều kiện chung cần đảm bảo các nội dung sau:

+ Trình độ Đại học trở lên ở các chuyên ngành phù hợp; là đoàn viên Đoàn TNCS hoặc đảng viên ĐCSVN.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu đỉnh kèm).

b) Sơ yếu lý lịch có thể đánh máy hoặc ghi tay (theo mẫu).

c) Bản sao giấy khai sinh; bản sao căn cước công dân.

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị tríviệc làm dự tuyển (nộp bản sao có chứng thực).

đ) Giấy xác nhận quá trình công tác, giấy xác nhận trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (nếu có).

e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

g) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Nội dung thi tuyển được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

+ Vòng 1: Thi điều kiện kiểm tra kiến thức, năng lực chung. Thời gian thi: 60 phút.

+ Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết trên giấy

Địa điểm, thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ trong 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này, thời điểm tiếp nhận được xác định theo ngày Ban Tổ chức Thành ủy nhận được hồ sơ qua đường bưu điện.

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển bằng hình thức gửi bảo đảm theo đường bưu chính đến cơ quan Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ: Số 127, đường Trương Định, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có), tổ chức thi tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng... Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

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