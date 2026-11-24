Chiều 24-11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an TPHCM kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, sử dụng gas tại 3 phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội, phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần.

Bày bán bình gas mất an toàn trên vỉa hè

Khoảng 16 giờ ngày 24-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4 kiểm tra đột xuất việc kinh doanh, sử dụng bình gas mini tại các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội.

Clip: Kiểm tra đột xuất việc kinh doanh, sử dụng bình gas mini tại các phường Xóm Chiếu, Khánh Hội và Vĩnh Hội

Trung tá Phạm Minh Tráng, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 4, cho biết thực hiện Kế hoạch của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, đơn vị triển khai tổng kiểm tra, rà soát kết hợp tuyên truyền, vận động người dân sử dụng gas an toàn, tập trung vào gas mini, gas không rõ nguồn gốc và gas sang chiết trái phép.

Công an kiểm tra cửa hàng tạp hóa bán bình gas mini mất an toàn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Qua kiểm tra một quán ăn, tổ công tác phát hiện 2 bình gas mini. Từ thông tin tại đây, lực lượng chức năng lần theo nguồn cung, phát hiện một điểm kinh doanh gas và tiếp tục truy tìm đến tiệm tạp hóa trên đường Tôn Đản, phường Khánh Hội.

"Quan điểm của Công an TPHCM là kiểm tra toàn diện, không bỏ lọt cơ sở vi phạm, kể cả những điểm kinh doanh trái phép. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm; nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ đề xuất xử lý hình sự", Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, nói.

Tại đây, tổ công tác phát hiện 82 bình gas mini không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu đã qua sử dụng nhiều lần. Các bình được bày bán công khai trên vỉa hè, nhiều vỏ bình còn dính dầu mỡ, thức ăn, một số bình bị rỉ sét nhưng được sơn lại.

Chủ tiệm cho biết số bình này do một người giao đến bán với giá 12.000 đồng/bình. Do có khách hỏi mua nên cơ sở mới kinh doanh.

Các bình gas được sang chiết lại nhiều lần. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ tiệm liên hệ người cung cấp để làm rõ nguồn gốc, truy tìm đầu mối sang chiết, phân phối. Tuy nhiên, người cung cấp hẹn đến ngày hôm sau mới có mặt. Số bình gas sau đó được bàn giao Công an phường xử lý theo thẩm quyền. Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, truy tìm nguồn cung.

Các bình gas được bàn giao cho công an phường xử lý. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Trung tá Phạm Minh Tráng, bình gas mini loại dùng một lần tuyệt đối không được sang chiết, nạp lại. Việc sang chiết thủ công không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, thiếu thiết bị kiểm soát, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, cháy nổ.

Đặc biệt, bình được nạp nhiều lần có thể biến dạng, vỏ mỏng đi, giảm khả năng chịu áp lực. Nếu nạp quá mức hoặc thực hiện sai kỹ thuật, bình có thể phát nổ. Khi xảy ra cháy tại nơi tập trung nhiều bình gas mini, các bình có thể phát nổ liên tiếp, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Lúng túng khi xử lý rò rỉ khí gas

Tại một quán ăn trên đường Bến Vân Đồn (phường Khánh Hội), tổ công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân viên các quy định an toàn PCCC. Dù cơ sở thường xuyên tổ chức huấn luyện, nhưng khi được hỏi cách xử lý khi rò rỉ khí gas, một nhân viên vẫn lúng túng, cho rằng cần ngắt điện. Trung tá Phạm Minh Tráng lưu ý, thao tác đóng, ngắt công tắc điện có thể phát sinh tia lửa, gặp khí gas sẽ gây cháy, nổ.

Ông Lê Tống Hải, quản lý quán, cho biết sẽ tăng cường huấn luyện PCCC cho nhân viên, khắc phục thiếu sót và yêu cầu đơn vị cung cấp gas kiểm tra định kỳ hằng tháng.

Theo Trung tá Phạm Minh Tráng, gas mini được sử dụng phổ biến tại các quán ăn nhỏ, khu nhà trọ, nơi đông công nhân, sinh viên. Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền và truy tìm các đầu mối sang chiết, nạp gas trái phép.

Cảnh sát hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC tại quán ăn ở phường Khánh Hội. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trao đổi về đợt tổng rà soát sau vụ nổ nghi do khí gas xảy ra tại phường Tân Thuận ngày 13-11, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, cho biết Công an TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn, chỉ đạo các cấp, ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG). Thành phố hiện có hơn 1.600 cơ sở kinh doanh khí đốt hóa lỏng và tất cả sẽ được kiểm tra nhằm phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, nhận diện nguy cơ mất an toàn.

NGUYỄN TÂN