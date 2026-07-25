TPHCM: Tăng cường kiểm tra xe khách ở các tuyến đường trọng điểm

Sau vụ cháy xe khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khiến 7 người tử vong, những ngày qua, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM đã tăng cường tuần tra, kiểm soát hoạt động vận tải hành khách trên các tuyến giao thông trọng điểm, nhất là các tuyến đường cửa ngõ và xe khách chạy đường dài.

Ghi nhận tại quốc lộ 13, đường 30-4, tỉnh lộ 743 và nhiều tuyến cửa ngõ TPHCM, các tổ công tác thuộc PC08 liên tục tổ chức kiểm tra xe khách vào ban đêm và rạng sáng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.

Từ 22 giờ đêm 24-7 đến 4 giờ sáng 25-7, Đội CSGT Bình Triệu đã kiểm tra khoảng 30 xe khách, lập hồ sơ xử lý gần 20 trường hợp vi phạm. Các lỗi được phát hiện chủ yếu gồm không chấp hành quy định dừng, đỗ xe; để hàng hóa trên khoang hành khách; mở cửa khi phương tiện đang lưu thông và một số vi phạm khác liên quan đến an toàn vận tải.

Tổ công tác thuộc Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra nhiều xe khách chạy đường dài. Ảnh: HỮU TÂM

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, Đội CSGT Bình Triệu còn tuyên truyền, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và tài xế cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình hoạt động.

Đội CSGT Bình Triệu kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Ảnh: HỮU TÂM

Trước đó, rạng sáng 23-7, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tam Bình kiểm tra xe khách trên tuyến đường Đỗ Mười. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp vi phạm liên quan đến thẻ nhận dạng lái xe và thiết bị giám sát hành trình.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 20 phút, tài xế T.M.V. (33 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách giường nằm đã sử dụng thẻ nhận dạng của người khác để đăng nhập hệ thống. Đến khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, tài xế N.N.R. (49 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển một xe khách giường nằm khác nhưng không thực hiện đăng nhập thẻ nhận dạng lái xe theo quy định. Cả hai trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tam Bình kiểm tra xe khách trên tuyến đường Đỗ Mười. Ảnh: HỮU TÂM

Thời gian tới lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất trên các tuyến quốc lộ, cửa ngõ TPHCM; tập trung xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ nhận dạng lái xe, thời gian điều khiển phương tiện và các điều kiện bảo đảm an toàn vận tải nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ xa.

NGUYỄN TÂN