Khi gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và không để lại dấu vết. Quá trình đột nhập và tẩu thoát, đối tượng lựa chọn đường đồi núi, tránh sự phát hiện của camera an ninh.

Cơ quan công an lấy lời khai Vang Văn Đức

Ngày 24-11, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân, Công an xã Quỳ Hợp và đơn vị liên quan vừa bắt giữ đối tượng đột nhập nhà dân, trộm vàng và tiền.

Video: Đối tượng trộm 29 chỉ vàng và 100 triệu đồng khai nhận tại cơ quan công an

Đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là Vang Văn Đức (sinh năm 1991, trú tại xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-11, Vang Văn Đức đã đột nhập vào một nhà dân ở xã Hùng Chân lấy trộm 29 chỉ vàng, một số trang sức bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản trộm được trị giá khoảng 470 triệu đồng.

Tang vật vụ án

Khi gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt và không để lại dấu vết. Quá trình đột nhập và tẩu thoát, đối tượng lựa chọn đường đồi núi, tránh sự phát hiện của camera an ninh.

Tang vật vụ án thu giữ

Sau thời gian theo dõi, truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện, bắt giữ thành công Vang Văn Đức khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một phòng ở địa bàn phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, Vang Văn Đức khai nhận đã đột nhập vào nhà bị hại, lấy trộm toàn bộ tài sản trong két, sau đó chôn tài sản trộm cắp được trong vườn nhà mình, rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan công an đã kịp thời thu hồi tài sản để trao trả cho bị hại.

ĐỨC HẢI - VĂN HẬU