Công nghệ VR đưa người dân TPHCM đến Quảng trường Ba Đình nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Ngày 19-8, tại Hội trường Thống Nhất (TPHCM), đông đảo người dân và du khách tham dự Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, trải nghiệm công nghệ VR để chạm vào thời khắc lịch sử thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu cùng đông đảo đại biểu, người dân và du khách.

Đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình trong ngày 2-9-1945 lịch sử, đưa người dự "hòa vào" dòng người hướng về lễ đài và lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Bằng công nghệ VR, thời khắc lịch sử được tiếp cận một cách trực quan, kết nối công chúng với lịch sử.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, lịch sử và văn hóa là nền tảng, sức mạnh tinh thần và niềm tự hào của mỗi người dân. Trong bối cảnh cách thức tiếp nhận thông tin của người trẻ thay đổi nhanh chóng, các hình thức giáo dục phải gần gũi, sinh động hơn. Lịch sử phải được chuyển thành những trải nghiệm, cảm nhận và được kết nối với đời sống hôm nay.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Đồng chí khẳng định, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở trải nghiệm công nghệ, quan trọng hơn là giúp người dân, đặc biệt là người trẻ, thêm hiểu, trân trọng những hy sinh, đóng góp của thế hệ đi trước. Việc kết hợp văn hóa, lịch sử, truyền thông và công nghệ góp phần lan tỏa các giá trị truyền thống đến thanh niên, học sinh, sinh viên và du khách.

Ngay trong ngày 19-8, hàng ngàn người dân, du khách đã đến Dinh Độc lập đăng ký trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu cùng các cháu thiếu nhi tại chương trình

Chương trình Trở về thời khắc thiêng liêng diễn ra tại Hội trường Thống Nhất, từ ngày 19 đến 21-8, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 lượt khách tham quan. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo, Báo Điện tử VTC News phối hợp với Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT (thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông) tổ chức, nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

MẠNH THẮNG