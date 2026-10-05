Sinh năm: Canh Dần

Nguyên quán: Tiên Thọ - Tiên Phước - Quảng Nam

Trú quán: 46/1 Phan Đình Phùng - Cẩm Thành - Quảng Ngãi

Từ trần lúc 14 giờ 00 phút ngày 5-10-2026 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 77 tuổi.

Tang lễ tổ chức tại: 46/1 Phan Đình Phùng - Cẩm Thành - Quảng Ngãi

Lễ nhập quan: 18 giờ, ngày 5-10-2026 (nhằm ngày 25 tháng 8 năm Bính Ngọ). Lễ truy điệu: 6 giờ ngày 8-10-2026. Lễ di quan: 7 giờ, ngày 8-10-2026 (nhằm ngày 28 tháng 8 năm Bính Ngọ). Linh cữu được an táng tại Nghĩa trang Nghĩa Kỳ - Quảng Ngãi.

Được tin bà Phạm Thị Dung, thân mẫu đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Trợ lý Thư ký Tòa soạn Báo Sài Gòn Giải Phóng, Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể CB-CNV-PV Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành chia buồn cùng đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và gia đình.

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