Vận chuyển, bàn giao hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ

Sáng 5-10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân và Thành ủy, UBND các tỉnh, thành vùng ĐBSCL tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9; đại diện lãnh đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL...

Trung đoàn Không quân 917 tiếp nhận mẫu sinh phẩm từ các địa phương

Kiểm tra mẫu sinh phẩm tại phòng bảo quản trước khi vận chuyển

Theo đó, hơn 15.400 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-C295 (Lữ đoàn 918, Quân chủng Phòng không - Không quân) ra Hà Nội.

Các mẫu hài cốt sẽ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng), Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định chính xác danh tính liệt sĩ.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9, phát biểu tại buổi vận chuyển

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái cho biết đây là đợt vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ lần thứ 11 và là lần đầu tiên được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự.

Sự kiện là chuỗi hoạt động thuộc “Chiến dịch 500 ngày đêm” về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Lãnh đạo các đơn vị đưa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên máy bay

Lực lượng công binh kiểm tra an ninh, an toàn mẫu sinh phẩm

Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định, sự kiện thể hiện trách nhiệm chính trị cao nhất trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng thời mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước.

TUẤN QUANG