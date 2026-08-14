Thế giới

Turkish Airlines nối lại các chuyến bay đến Cuba

SGGPO

Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nối lại các chuyến bay đến Cuba từ ngày 25-10 tới.

Máy bay của Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: XINHUA
Máy bay của Hãng hàng không quốc gia Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ). Ảnh: XINHUA

Theo thông tin trên trang web của Turkish Airlines, các tuyến bay mới sẽ bay từ thủ đô Moscow (Nga), quá cảnh ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi bay đến Sân bay quốc tế José Martí ở La Habana, Cuba. Tuyến bay đang được các công ty du lịch và lữ hành Nga quảng bá.

Turkish Airlines hiện chỉ khai thác các chuyến bay đến La Habana với điểm quá cảnh ở Panama.

Trước đó, tháng 3-2026, hãng hàng không quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ phải tạm ngừng khai thác các chuyến bay đến Cuba do thiếu nhiên liệu và nhu cầu du lịch giảm. Hoạt động kinh doanh của Turkish Airlines tại Cuba phụ thuộc phần lớn vào du khách Nga, quá cảnh tại Istanbul trên đường đến Caribbean.

Từ tháng 2-2026, vì lý do thiếu nhiên liệu tại sân bay, nhiều hãng hàng không quốc tế giảm tần suất chuyến bay tại Cuba hoặc bổ sung các điểm dừng tiếp nhiên liệu ở nước thứ ba.

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