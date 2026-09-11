Việt Nam lắp đặt điện mặt trời cho các trường học ở Cuba

Công ty Thai Binh Green Power (TBGP) của Việt Nam vừa hoàn tất lắp đặt các hệ thống pin mặt trời kèm ắc quy lưu trữ tại 5 trường học ở thủ đô Havana, Cuba, trong khuôn khổ dự án Mặt trời không biên giới.

Thông qua dự án Mặt trời không biên giới, Công ty Thai Binh Green Power đã lắp đặt pin mặt trời và mô-đun pin lưu trữ tại 5 trường học ở Havana, trong tổng số 20 trường theo kế hoạch. Ảnh: Prensa Latina

Theo hãng thông tấn Prensa Latina ngày 10-9, dự án đặt mục tiêu trang bị điện mặt trời cho 20 cơ sở giáo dục tại Cuba.

Trường tiểu học Võ Thị Thắng ở quận Playa là cơ sở đầu tiên được lắp đặt, vào tháng 5. Ngoài ra, các hệ thống đã hoàn tất tại 4 cơ sở: 2 nhà trẻ Vietnam Heroico và Le Van Thang, Trường tiểu học Nguyen Van Troi ở quận Cerro và Trường trung cấp Ho Chi Minh.

Mỗi hệ thống gồm 8 tấm pin mặt trời, kết hợp bộ lưu trữ công suất 10 hoặc 15 kW.

Việc lắp đặt cũng đang được triển khai tại 2 trường Tiểu học: Cesáreo Fernández (Playa) và Nguyen Van Troi (Diez de Octubre).

Ảnh: Prensa Latina

Trong những tháng tới, 13 cơ sở giáo dục khác sẽ tiếp tục được trang bị pin mặt trời và hệ thống lưu trữ, gồm các trường chuyên tại miền Tây Cuba như: Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana, Matanzas, Trường Đặc biệt Solidaridad con Panamá và các cơ sở nằm trong bán kính 60km tính từ La Habana.

Trước đó, Việt Nam vận động quyên góp hỗ trợ các dự án điện mặt trời cho trường học ở Cuba và trao tặng Cuba 4 công viên điện mặt trời, công suất 20 MW/công viên (trong đó, có tổng cộng 10 MW hệ thống lưu trữ bằng pin) tại tỉnh Mayabeque.

Dự án do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TPHCM thúc đẩy, nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường học ở Cuba. Nhiều chiến dịch gây quỹ được tổ chức, trong đó có chiến dịch được triển khai tại TPHCM từ tháng 7 đến tháng 11-2025.

HẠNH CHI