Cúp Thánh Gióng 2026: Đề cao năng lực dẫn dắt và trách nhiệm của doanh nhân

100 doanh nhân được vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026, trong đó có ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA). Điểm đáng chú ý của kỳ bình xét năm nay là yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khả năng tạo giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Các doanh nhân được vinh danh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại lễ trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026”

Từ thành tích kinh doanh đến năng lực tạo giá trị

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10 và tôn vinh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Được VCCI khởi xướng từ năm 2005, “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm nay bước vào kỳ bình xét lần thứ 10. Qua 9 kỳ, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân. Năm 2026, 100 doanh nhân thuộc nhiều thành phần kinh tế, ngành nghề và địa phương được lựa chọn.

Điểm đáng chú ý là tiêu chí đánh giá không chỉ đặt ở kết quả sản xuất kinh doanh mà mở rộng sang năng lực lãnh đạo, quản trị, đổi mới sáng tạo, tuân thủ pháp luật, văn hóa và đạo đức kinh doanh, trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA), nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2026”

Cách tiếp cận này phản ánh yêu cầu mới đối với đội ngũ doanh nhân khi nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng đòi hỏi chất lượng và tính bền vững cao hơn. Doanh nghiệp không chỉ tạo doanh thu, lợi nhuận và việc làm mà còn phải nâng năng suất, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu và nâng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong 100 doanh nhân được vinh danh năm nay có ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA. Với một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong nhiều mắt xích từ sản xuất, chế biến, thương mại, xuất nhập khẩu đến phân phối, sự ghi nhận này cũng đặt trong yêu cầu rộng hơn về nâng hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực nhà nước gắn với trách nhiệm thị trường.

Trong 9 tháng năm 2026, doanh thu toàn SATRA vượt 56.600 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty tiếp tục tham gia bình ổn thị trường, kết nối cung - cầu, phát triển hệ thống phân phối và liên kết với các nhà cung cấp, địa phương để tổ chức nguồn hàng cho TPHCM.

Đây cũng là một phần trong bài toán lớn hơn đối với doanh nghiệp nhà nước hiện nay: nguồn lực phải được chuyển hóa thành hiệu quả đầu tư, năng lực cạnh tranh và những giá trị mà thị trường, người tiêu dùng có thể thụ hưởng.

Doanh nghiệp mạnh phải tạo sức lan tỏa

Theo VCCI, vai trò của những doanh nghiệp, doanh nhân dẫn đầu còn nằm ở khả năng tạo liên kết cho hệ sinh thái, từ kết nối doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài đến liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo và đối tác quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới những mục tiêu tăng trưởng cao hơn, yêu cầu này càng trở nên rõ nét. Sự lớn mạnh của một doanh nghiệp chỉ thực sự tạo thêm giá trị cho nền kinh tế khi kéo theo sự phát triển của nhà cung cấp, doanh nghiệp trong chuỗi, người lao động và thị trường.

Vì vậy, Cúp Thánh Gióng không chỉ là sự ghi nhận những kết quả đã đạt được. Việc đặt quản trị, đổi mới sáng tạo, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội vào hệ tiêu chí bình xét cho thấy một thước đo rộng hơn đang được đặt ra đối với doanh nhân: không chỉ điều hành doanh nghiệp tăng trưởng, mà phải tạo ra giá trị có sức lan tỏa và đóng góp vào năng lực nội sinh của nền kinh tế.

Cùng ngày, VCCI tổ chức Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong – Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” và Triển lãm “Doanh nghiệp Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”, qua đó mở rộng câu chuyện từ tôn vinh doanh nhân sang đối thoại chính sách và kiến tạo môi trường để cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

MINH XUÂN