Xã hội

Cứu hộ thành công hai nữ sinh viên đi lạc trên núi Thị Vải

SGGPO

Tối 29-10, lực lượng chức năng phường Tân Phước (TPHCM) cho biết đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 tìm kiếm, cứu hộ thành công hai nữ sinh lạc trên núi Thị Vải.

Hai nữ sinh được xác định là L.T.T.N. (quê Đồng Tháp) và T.H.N. (quê Bình Thuận), sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM.

IMG_6723.jpeg
Lực lượng chức năng tìm thấy hai nữ sinh trên núi Ông Trịnh

Theo thông tin ban đầu, hai nữ sinh đến khu vực núi Thị Vải, gần chùa Linh Sơn Bửu Thiền Tự (phường Phú Mỹ), để tham quan, leo núi. Sau khi lên đến đỉnh, trên đường tìm lối xuống, cả hai mất phương hướng, đi lạc sang khu vực núi Ông Trịnh (phường Tân Phước) và không thể tự tìm đường về.

Nhận tin báo từ gia đình vào khoảng 17 giờ giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp Công an phường Tân Phước và Ban Chỉ huy quân sự phường triển khai tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai em tại khu vực núi Ông Trịnh, cách điểm xuất phát khoảng 5km, sau đó hỗ trợ đưa xuống núi an toàn.

Tin liên quan
TRÚC GIANG

Từ khóa

Thị Vải leo núi cứu hộ sinh viên Tân Phước ông Trịnh

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn