Cứu hộ thành công hai nữ sinh viên đi lạc trên núi Thị Vải

Tối 29-10, lực lượng chức năng phường Tân Phước (TPHCM) cho biết đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 tìm kiếm, cứu hộ thành công hai nữ sinh lạc trên núi Thị Vải.

Hai nữ sinh được xác định là L.T.T.N. (quê Đồng Tháp) và T.H.N. (quê Bình Thuận), sinh viên Trường Đại học Luật TPHCM.

Lực lượng chức năng tìm thấy hai nữ sinh trên núi Ông Trịnh

Theo thông tin ban đầu, hai nữ sinh đến khu vực núi Thị Vải, gần chùa Linh Sơn Bửu Thiền Tự (phường Phú Mỹ), để tham quan, leo núi. Sau khi lên đến đỉnh, trên đường tìm lối xuống, cả hai mất phương hướng, đi lạc sang khu vực núi Ông Trịnh (phường Tân Phước) và không thể tự tìm đường về.

Nhận tin báo từ gia đình vào khoảng 17 giờ giờ cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 25 phối hợp Công an phường Tân Phước và Ban Chỉ huy quân sự phường triển khai tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai em tại khu vực núi Ông Trịnh, cách điểm xuất phát khoảng 5km, sau đó hỗ trợ đưa xuống núi an toàn.

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TRÚC GIANG