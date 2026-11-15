Đà Lạt khoác áo mới, vào mùa lễ hội

Đà Lạt những ngày này đang khoác lên mình chiếc áo mới. Sắc hoa rực rỡ trên những tuyến đường, công viên và khu dân cư. Người dân, doanh nghiệp và chính quyền địa phương đang cùng chung tay chỉnh trang đô thị, chăm chút từng góc phố, chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

Những chiếc áo hoa

Đang chăm sóc cẩn thận những chậu mai địa thảo dọc suối Cam Ly, ngay hạ lưu hồ Xuân Hương, ông Nguyễn Văn Hoàng (73 tuổi, sống trên đường Phạm Ngũ Lão, phường Xuân Hương - Đà Lạt), cho biết, các hộ dân trong tổ dân phố vừa trồng mới gần 100 chậu hoa ven suối. Sau khi trồng, mỗi gia đình tự nguyện nhận chăm sóc những chậu hoa trước khu vực mình sinh sống.

Không gian ven hồ Xuân Hương, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) được trang trí mới nhiều loại hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

“Việc này vừa giúp khu dân cư sạch đẹp, vừa góp phần tô thắm cho Đà Lạt mùa lễ hội”, ông Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ.

Dạo quanh một vòng các ngõ hẻm đường Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, chúng tôi ghi nhận không khí dọn dẹp, chỉnh trang rộn ràng. Người quét dọn vỉa hè, người chăm sóc những khóm hoa trước nhà, người tỉ mẩn cắt tỉa cây xanh.

Không chỉ hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”, người dân còn chủ động giữ gìn cảnh quan ngay trong khuôn viên nhà mình.

Phường Lâm Viên - Đà Lạt phát động hội thi “Mỗi tổ dân phố một tuyến đường hoa”, kéo dài đến tháng 12-2026. Một số tuyến đường được chọn thí điểm chỉnh trang biển hiệu, quảng cáo, hướng đến không gian đô thị đồng bộ, khang trang hơn.

Ở những khu dân cư khác, chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì với các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa, chăm sóc cây xanh. Lời vận động trên mạng xã hội về việc trồng hoa, chăm sóc bồn hoa được nhiều người dân Đà Lạt hưởng ứng.

Trong khi đó, tại đường Lê Đại Hành, Công viên Sương Nguyệt Ánh, đảo Bích Câu (hồ Xuân Hương), không gian công cộng quanh hồ Xuân Hương, Công viên Trần Hưng Đạo… cũng được trang trí, tô điểm bằng nhiều loại hoa khác nhau, thu hút người dân và du khách dừng chân, chụp ảnh. Sắc hoa festival không chỉ đến từ những công trình trang trí quy mô lớn mà còn được vun đắp từ sự chung tay của cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Thuần, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt, cho biết: “Đơn vị đã chuẩn bị khoảng 100.000 túi chậu hoa các loại phục vụ tu bổ, thay thế, làm mới tiểu cảnh tại những vị trí trọng điểm. Đối với không gian, tiểu cảnh phục vụ Festival Hoa Đà Lạt, có khoảng 70.000 túi chậu hoa được trang trí quanh hồ Xuân Hương, dọc tuyến đường Lê Đại Hành, các không gian công cộng”.

Giao hòa hoa và nhạc

Theo kế hoạch, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 có 11 chương trình, hoạt động chính và 25 chương trình, hoạt động hưởng ứng. Với chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” tập trung trong tháng 12-2026, lễ hội hứa hẹn mở ra một không gian trải nghiệm đa sắc màu cho người dân và du khách.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 sẽ có những điểm mới, khác biệt và khí thế hơn, hướng tới quy mô, chất lượng xứng tầm với tỉnh Lâm Đồng mới, mở ra thêm dư địa phát triển cho địa phương; là nơi gặp gỡ của du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm những giá trị văn hóa - du lịch đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng. ĐINH VĂN TUẤN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Những không gian hoa quanh hồ Xuân Hương, các công viên và tuyến đường trung tâm sẽ là điểm nhấn của lễ hội. Bên cạnh đó là hoạt động trưng bày, triển lãm hoa, cây cảnh quốc tế tại Vườn hoa Đà Lạt, triển lãm quốc tế hoa lan hồ điệp Lâm Đồng tại Công viên Trần Quốc Toản, triển lãm hoa tươi nghệ thuật quốc tế, cuộc thi cắm hoa nghệ thuật và đêm trình diễn áo hoa.

Không gian lễ hội còn được mở rộng với chương trình phố Trà - Cà phê - Rượu vang, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và phiên chợ Rau - Hoa.

Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc thông tin, các hoạt động trong chuỗi lễ hội sẽ kết hợp hoa với âm nhạc, màu sắc và văn hóa Đà Lạt, đồng thời mở rộng không gian hoa tại khu vực đô thị và các xã, phường trong tỉnh.

Tại khu vực Đà Lạt, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ. Phường Xuân Hương - Đà Lạt hoàn thiện trang trí 10 tuyến đường trọng điểm với 17 cụm tiểu cảnh; phường Lâm Viên - Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa; phường Cam Ly - Đà Lạt chỉnh trang 6 tuyến đường; phường Xuân Trường - Đà Lạt thực hiện công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố; phường Lang Biang - Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa.

Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, nơi từng chứng kiến nhiều sự kiện văn hóa, du lịch lớn, tiếp tục là một trong những không gian trung tâm của Festival Hoa Đà Lạt lần này.

ĐOÀN KIÊN