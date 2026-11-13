Đề cử Giải Mai Vàng tuần thứ 5: Phương Mỹ Chi tái xuất, Võ Điền Gia Huy vươn lên

Sau tuần đề cử thứ 5, bảng xếp hạng Giải Mai Vàng lần thứ 32 ghi nhận những chuyển động đáng chú ý ở các lĩnh vực. Võ Điền Gia Huy vươn lên dẫn đầu hạng mục nam diễn viên điện ảnh - truyền hình. Ở lĩnh vực ca hát, Phương Mỹ Chi xuất hiện ở vị trí thứ hai, trong khi cuộc đua ca sĩ triển vọng có thêm những gương mặt mới.

Võ Điền Gia Huy và Phương Mỹ Chi vươn lên danh sách đề cử tuần 5 (ẢNHL NVCC)

Nam ca sĩ được yêu thích nhất

Bảng cập nhật ghi nhận Jun Phạm ở vị trí thứ 7 với ca khúc Thật lòng. HIEUTHUHAI và Quang Hùng MasterD cũng góp mặt trong nhóm đề cử được liệt kê, lần lượt ở vị trí thứ 13 và 15.

Sự xuất hiện của những tên tuổi có lượng khán giả đông đảo cho thấy cuộc đua vẫn có thể thay đổi khi thời gian đề cử còn tiếp diễn.

Hiện trong danh sách này, Tăng Phúc đứng đầu với Sun Song; Từ Đây Từ Nay, tiếp theo là Hoàng Dũng với Lý giải và Hà An Huy với Nhức Tiềm Thức.

Nữ ca sĩ được yêu thích nhất

Đây là một trong những hạng mục biến động rõ nhất. Ái Phương vươn lên vị trí đứng đầu với Dịu Dàng Dịu Dàng. Phương Mỹ Chi đứng thứ hai với Thiên đường với người thương; Hoàng Thùy Linh xếp thứ ba.

Đáng chú ý, Trang Pháp trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ 7 với Vô song. Nhật Kim Anh cũng có tên ở vị trí thứ 6, bên cạnh các gương mặt như Phùng Khánh Linh, Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm.

Sự thay đổi này khiến cuộc đua không còn tập trung vào một vài gương mặt quen thuộc. Sự trở lại của Phương Mỹ Chi và Trang Pháp có thể tiếp tục làm bảng đề cử dịch chuyển trong các tuần tới.

Ca sĩ triển vọng

Sơn.K tiếp tục giữ vị trí số một. Phía sau là những thay đổi đáng kể: CONGB lên vị trí thứ hai, Cody Nam Võ đứng thứ ba, Wren Evans thứ tư và Jaysonlei thứ năm. Grey D và Hà An Huy lần lượt ở vị trí thứ sáu và thứ bảy.

Ca sĩ Sơn. K (ẢNH: NVCC)

Hai gương mặt mới góp mặt trong tốp 9 là Ali Hoàng Dương ở vị trí thứ tám và 14 Casper ở vị trí thứ chín. Những thay đổi cho thấy sức cạnh tranh của hạng mục triển vọng nằm ở khả năng giữ nhịp quan tâm qua từng tuần; vị trí dẫn đầu của Sơn.K hiện khá vững, nhưng nhóm bám đuổi đang thay đổi liên tục.

Ở Hạng mục Nhóm hát được yêu thích nhất, 5 đề cử vẫn giữ nguyên thứ tự so với tuần trước: UPRIZE, Da LAB, Nhà Soạn Nhạc, Nguyên Tố Mỹ Mãn và The Flob. Đây là hạng mục ổn định nhất trong bảng cập nhật lần này.

Ca khúc được yêu thích nhất

I Love You của Bùi Công Nam tiếp tục đứng đầu, sau đó là Đại Khải Hoàn của The Flob và Nhức Tiềm Thức của Hà An Huy. Một số đề cử mới xuất hiện ở nhóm cuối, gồm Thanh Tân của Vương Bình, Em tôi của nhóm Liên minh kỳ tích trình diễn tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026).

MV được yêu thích nhất

Như một người rưng của OSAD - Hà An Huy lần đầu lọt vào tốp đề cử và đứng ở vị trí thứ ba. Tiếng ru cội nguồn của nhóm Liên Minh Nguyên Tố Mỹ Mãn (hát tại chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026) cũng xuất hiện trong bảng, với vị trí thứ bảy.

Hai đề cử mới làm thay đổi nhóm giữa, trong khi Sài Gòn ai đó nói chia tay và Rồi sẽ qua của Jun Phạm vẫn giữ hai vị trí dẫn đầu. Đây là dấu hiệu cho thấy sự lan tỏa của một ca khúc có thể tiếp tục mở thêm cơ hội cho MV trong cuộc đua đề cử.

Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất

NSƯT Thành Lộc vươn từ vị trí thứ tư lên thứ ba, đẩy Hoàng Hải xuống thứ tư. Lê Hoàng Giang tiếp tục dẫn đầu, NSƯT Võ Minh Lâm giữ vị trí thứ hai.

Thành Lộc tăng một bậc trong tuần nhờ có hai vở diễn liên quan đến anh xuất hiện ở hạng mục vở diễn được yêu thích. Dù bảng xếp hạng không thể hiện nguyên nhân trực tiếp của biến động, sự hiện diện đồng thời ở các hạng mục cá nhân và vở diễn cho thấy tên tuổi của NSƯT Thành Lộc đang được chú ý trên nhiều phương diện.

Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất

NSƯT Kim Tuyến tiếp tục đứng đầu với vai diễn trong Áo xưa dù nhàu. Nhật Kim Anh xuất hiện ở vị trí thứ hai với Cuốn truyện bị đốt; NSƯT Ốc Thanh Vân đứng thứ ba cũng với vở diễn này. Lê Phương góp mặt ở vị trí thứ tư với Giáng Hương, còn Bình Tinh vở Nhật Thực đứng thứ năm.

Nghệ sĩ Bình Tinh (ẢNH: NVCC)

Nhật Kim Anh và Lê Phương là hai gương mặt mới trong bảng tuần này. Sự có mặt của họ làm hạng mục sôi động hơn, đồng thời cho thấy các vai diễn ở những vở khác nhau đang mở rộng lựa chọn của khán giả.

Vở diễn được yêu thích nhất

Áo xưa dù nhàu tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Cô Giáo Duyên. Hai “tân binh” là Giáng Hương và Thiên đường Promax lần lượt xuất hiện ở vị trí thứ ba và thứ sáu.

Cả hai đều gắn với NSƯT Thành Lộc: Giáng Hương: Sân khấu về khuya do Kịch Đoàn Thành Lộc biểu diễn; Thiên đường Promax do Đinh Tiến Dũng viết, Thành Lộc đạo diễn.

Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất

Võ Điền Gia Huy vươn từ vị trí thứ hai lên vị trí đầu bảng với phim Vì mẹ anh phán chia tay, đẩy Steven Nguyễn xuống thứ hai. Cody Nam Võ đứng thứ ba.

Một gương mặt kỳ cựu là Hứa Vĩ Văn lần đầu xuất hiện trong tốp đề cử, xếp thứ tư với phim Tận hiến. Quách Ngọc Ngoan đứng thứ năm, Nguyễn Quốc Trường Thịnh ở vị trí thứ sáu.

Việc Võ Điền Gia Huy lên đầu bảng là chuyển động nổi bật nhất của hạng mục diễn viên tuần này. Cùng lúc, sự xuất hiện của Hứa Vĩ Văn cho thấy cuộc đua có thêm sắc thái giữa những gương mặt đang được khán giả quan tâm và nghệ sĩ có hành trình nghề nghiệp lâu năm.

Nghệ sĩ Lê Phương (ẢNH:NVCC)

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