Đồng Nai mở hội văn hóa, kết nối sắc màu đại đoàn kết

Với 24 hoạt động trọng tâm cùng nhiều chương trình hưởng ứng tại 95 xã, phường, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 không chỉ tạo đợt sinh hoạt văn hóa cộng đồng rộng khắp mà còn hướng đến quảng bá di sản, du lịch và phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển thành phố.

Trải nghiệm không gian văn hóa sóc Bom Bo, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Sáng 13-11, Ban tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026 tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đại biểu dự họp báo Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026. Ảnh: PHÚ NGÂN

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP Đồng Nai, cho biết, tuần lễ diễn ra từ ngày 18 đến 24-11, với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”. Chương trình nhằm kết nối Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) thành chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng liên tục, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa.

Thông qua các hoạt động, thành phố hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời giới thiệu, quảng bá di sản, du lịch, ẩm thực và các sản phẩm đặc trưng của vùng đất Đồng Nai.

Văn miếu Trấn Biên, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Điểm nhấn là chương trình khai mạc lúc 20 giờ ngày 18-11 tại Công viên Quảng trường thành phố (phường Tân Triều), kết nối với hai điểm cầu xã Lộc Thành và xã Tà Lài.

Trong khuôn khổ tuần lễ, người dân và du khách được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trình diễn áo dài, trang phục dân tộc với sự tham gia của Hoa hậu, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2025; giao lưu hữu nghị với Tổng lãnh sự quán các nước tại TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Du khách trải nghiệm không gian gốm sứ Biên Hòa, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Các không gian trải nghiệm nổi bật gồm “Hồn Việt - Sắc Đồng Nai”, “Bếp Việt - Vị Đồng Nai” và con đường di sản tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai. Tại đây, người dân, du khách có thể tìm hiểu văn hóa các dân tộc, nghề thủ công truyền thống, thưởng thức đờn ca tài tử và ẩm thực địa phương.

Tuần lễ còn có tọa đàm về vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; tọa đàm “Du lịch xanh Đồng Nai - từ nhận thức đến hành động giảm phát thải”.

Tại 95 xã, phường cũng đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hướng về cơ sở, khu công nghiệp và khu dân cư, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia. Tối 22-11, tại xã Bom Bo sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa tầm thấp.

Du khách tham quan bộ cồng chiêng chế tác bằng đồng đỏ và thiếc tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S'tiêng sóc Bom Bo, xã Bom Bo, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Tại họp báo, ông Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai, cho biết đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm đưa văn hóa, du lịch trở thành nguồn lực cho phát triển.

Bên cạnh thế mạnh công nghiệp, thành phố chú trọng phát triển du lịch, nhất là trong bối cảnh Đồng Nai mới tiếp nhận Vườn quốc gia Cát Tiên. Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết là dịp kết nối cộng đồng, tăng cường giao lưu hữu nghị, quảng bá và lan tỏa bản sắc văn hóa, con người và vùng đất Đồng Nai. Qua đó, góp phần đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh phục vụ phát triển thành phố.

PHÚ NGÂN