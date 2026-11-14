Công bố Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026

Tham dự họp báo có các đồng chí: NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM...

Thành viên của "Chào Show" - chương trình từng được vinh danh ở 2 hạng mục “Tinh hoa sáng tạo” và “Lan tỏa văn hóa Việt” tại Tinh Hoa Việt 2025. Ảnh: BTC

Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 trở lại với định vị mới, mang thông điệp “Đánh thức Di sản - Lan tỏa Tinh hoa - Kết nối Điểm đến”, hướng đến kết nối các giá trị di sản với sáng tạo đương đại, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa; qua đó phát huy nguồn lực văn hóa, chuyển hóa các giá trị tinh thần thành sức mạnh mềm quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm nay, giải thưởng mở rộng định hướng hoạt động, tập trung vào các câu chuyện văn hóa, nghệ thuật mang hơi thở đương đại; kết nối giá trị di sản với sáng tạo, đồng hành cùng sự phát triển của nền văn hóa, nghệ thuật và du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại chương trình. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của Tinh Hoa Việt 2026 là hạng mục Tinh hoa lan tỏa, gồm 5 giải thưởng, hướng đến tôn vinh những cá nhân, tập thể lan tỏa, góp phần gìn giữ, tiếp nối và quảng bá bản sắc Việt Nam trong dòng chảy hội nhập, cả ở trong nước và quốc tế.

Trước đó, ở mùa giải đầu tiên, Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2025 đã tôn vinh 15 cá nhân, tập thể có những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Hội đồng Giám khảo Giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026 gồm nhiều tên tuổi có uy tín thuộc nhiều lĩnh vực. Đó là NSND Vương Duy Biên; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển Điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nguyễn Thị Hoàng Lan, Cục trưởng Cục Thông tin điện tử và Chuyển đổi số; họa sĩ Vi Kiến Thành, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; TS-NSND Trần Ly Ly, Chủ tịch Hội đồng Học viện Múa Việt Nam; nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM. Hội đồng Giám khảo sẽ cùng Hội đồng Chuyên môn, Hội đồng Nhà báo chấm điểm để chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất ở 4 hạng mục: - Hạng mục A - Tinh hoa Âm nhạc; - Hạng mục B - Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực; - Hạng mục C - Tinh hoa Lan tỏa; - Hạng mục D - Giải thưởng Đặc biệt: Tinh hoa Cống hiến.

HỒ SƠN