Ươm mầm cảm xúc cho trẻ bằng sách tranh

Ngày 14-11, tại Nhà sách Kim Đồng (248 Cống Quỳnh, phường Bến Thành, TPHCM) diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề "Gọi tên yêu thương, ươm mầm cảm xúc".

Chương trình quy tụ ba tác giả: Mai Anh Đoàn, Nam Kha và Phạm Hường (bút danh Cát Tường), những cây bút đã gặt hái nhiều thành công trong mảng sách viết cho thiếu nhi.

Ba tác giả chia sẻ tại chương trình (từ trái qua: Mai Anh Đoàn, Nam Kha và Phạm Hường). Ảnh: QUỲNH YÊN

Với trẻ em, thế giới bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: một bông hoa trong vườn, một người bạn động vật, những câu hỏi ngộ nghĩnh hay cảm xúc lần đầu được gọi tên.

Thông qua sự kết hợp giữa ngôn từ và hình ảnh, sách tranh mở ra không gian để trẻ quan sát, tưởng tượng, đặt câu hỏi, từng bước khám phá thế giới xung quanh. Trong hành trình đó, việc nhận biết và diễn đạt cảm xúc giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Những câu chuyện giản dị, giàu hình ảnh có thể giúp trẻ nhận ra niềm vui, nỗi buồn, sự lo lắng, lòng biết ơn, đồng thời học cách thấu hiểu và quan tâm đến người xung quanh.

Một phụ huynh đặt câu hỏi giao lưu với các tác giả. Ảnh: QUỲNH YÊN

Lần đầu "chạm ngõ" thể loại sách tranh, tác giả Nam Kha (hiện công tác tại ấn phẩm Mực Tím của Báo Sài Gòn Giải Phóng) nhận xét: "Viết cho lứa tuổi càng nhỏ thì càng khó". Với trẻ nhỏ, vốn trí tưởng tượng vô cùng phong phú, đòi hỏi người viết phải hóa thân vào các con vật dễ thương, đặt mình trong tâm lý và ngôn ngữ của trẻ.

Đồng quan điểm, tác giả Cát Tường cho rằng, viết sách thiếu nhi, người viết cần rèn luyện kỹ năng quan sát, học cách buông bỏ cái tôi để sống trọn vẹn trong thế giới của một đứa trẻ 5-7 tuổi không có quy tắc hay nguyên tắc cố định.

Một số ấn phẩm thuộc thể loại sách tranh được sáng tác bởi ba tác giả: Mai Anh Đoàn, Nam Kha, Cát Tường. Ảnh: QUỲNH YÊN

Cả ba tác giả đều nhất trí, thay vì sa đà những bài học giáo dục khô khan, sách tranh hiện đại phải khéo léo lồng ghép thông điệp về giá trị bản thân và sự thấu hiểu.

Những câu chuyện giàu tính gợi mở như Bài toán của bé Rái cá, Hiểu nhầm của bé Capybara, Cuốn sách của bé Cánh cụt… luôn có hình ảnh cha mẹ, thầy cô kiên nhẫn đồng hành cùng con, qua đó giúp giải tỏa áp lực khi dạy học và tự tìm thấy bài học cho chính mình.

Hay câu chuyện lồng ghép bài học về giá trị bản thân thông qua những đồ vật giản dị (như Kim giây nổi loạn, Anh hùng quạt điện, Bác tủ lạnh ốm rồi…), khi đọc, cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể tìm thấy một phần tính cách, cảm xúc hay nỗi niềm của mình.

QUỲNH YÊN