Siết quản lý xuất bản, ngăn chặn in lậu, in giả dịp Tết Đinh Mùi 2027

Ngày 12-11, Cục Xuất bản và Thư viện (Bộ VH-TT-DL) có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản, in và phát hành, đặc biệt đối với sách, lịch và các ấn phẩm phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi và năm mới 2027.

Siết quản lý xuất bản, ngăn chặn in lậu, in giả dịp Tết. Ảnh THU HÀ

Theo Cục Xuất bản và Thư viện, nhu cầu sản xuất, kinh doanh và lưu thông xuất bản phẩm sẽ tăng cao từ nay đến đầu năm 2027. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ in lậu, in giả, in nối bản trái phép, vi phạm bản quyền, kinh doanh xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có nội dung vi phạm pháp luật.

Qua công tác quản lý, kiểm tra, Cục Xuất bản và Thư viện nhận thấy một số nhà xuất bản chưa duy trì đầy đủ điều kiện hoạt động; quy trình biên tập, thẩm định, kiểm soát nội dung còn thiếu chặt chẽ. Tình trạng in lậu, in giả, in nối bản trái phép, vi phạm bản quyền và kinh doanh xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp, có xu hướng chuyển sang các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và kênh kinh doanh trực tuyến.

Để chấn chỉnh tình trạng này, Cục Xuất bản và Thư viện đề nghị các sở VH-TT-DL, sở VH-TT tăng cường quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành trên địa bàn; phối hợp lực lượng công an, quản lý thị trường, hải quan kiểm tra các cơ sở và kênh phân phối, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream.

Các địa phương cần tập trung kiểm tra mặt hàng lịch, sách, tranh, ảnh và các ấn phẩm phục vụ tết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, thu hồi và xử lý nghiêm hành vi in lậu, in giả, kinh doanh xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc có nội dung vi phạm pháp luật. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Đối với các nhà xuất bản, Cục Xuất bản và Thư viện yêu cầu siết chặt quy trình từ tiếp nhận bản thảo, biên tập, thẩm định, liên kết xuất bản đến tổ chức in, nộp lưu chiểu và phát hành; xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu. Các nhà xuất bản phải thường xuyên tự kiểm tra xuất bản phẩm do mình thực hiện hoặc liên kết xuất bản. Khi phát hiện sai sót, dấu hiệu vi phạm, phải chủ động đình chỉ phát hành, thu hồi theo quy định và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Giám đốc, tổng giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm soát, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan chủ quản; không được lấy lý do giao khoán cho đối tác liên kết hoặc bộ phận chuyên môn để miễn trừ trách nhiệm.

Công văn cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm thẩm định, kiểm soát nội dung đối với sách, lịch và các ấn phẩm liên quan đến chính trị, lịch sử cách mạng, chủ quyền quốc gia, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, anh hùng dân tộc và những vấn đề quan trọng, nhạy cảm khác.

Cục Xuất bản và Thư viện nhấn mạnh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Trường hợp xảy ra vi phạm nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm hoặc không thực hiện đầy đủ quy định pháp luật, phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

VĨNH XUÂN