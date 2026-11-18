Ngày 18-11, UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng ký quyết định phê duyệt Phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt năm 2027 trên địa bàn.

Phương án được xây dựng nhằm chủ động ứng phó với tác động của hiện tượng El Niño năm 2026 - 2027 trên địa bàn TP Đà Nẵng (sau sáp nhập, có diện tích tự nhiên hơn 11.859km² và dân số hơn 3,06 triệu người).

Theo UBND TP Đà Nẵng, dù đang ở giữa mùa mưa năm 2026 nhưng nguồn nước thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn đang tiệm cận mực nước chết. Số liệu quan trắc đầu tháng 11-2026 cho thấy, tổng dung tích trữ hữu ích của 7 hồ thủy điện lớn trên lưu vực (Sông Tranh 2, A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Bung 2, Khe Diên, Sông Côn 2) chỉ đạt 283,4 triệu m3, tương đương 21,3% tổng dung tích hữu ích thiết kế (thiếu hụt tới 1.046,1 triệu m3 so với mực nước dâng bình thường).

Đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dự báo từ tháng 1 đến tháng 8-2027, tổng lượng dòng chảy trên sông Vu Gia tại trạm Thành Mỹ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ 60% - 75%. Ở kịch bản rủi ro rất cao (El Niño kéo dài đến giữa năm 2027), lượng mưa thiếu hụt từ 20% - 40% (cục bộ trên 50%) và nguy cơ xâm nhập mặn sâu vào các cửa sông từ 25 km đến 50km, đe dọa trực tiếp đến nguồn nước thô cấp cho các nhà máy nước sinh hoạt và vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu ưu tiên tối đa nguồn nước cho dân sinh, chăn nuôi và cây trồng có giá trị kinh tế cao trong tình huống hạn mặn nghiêm trọng. Việc này nhằm đảm bảo không để người dân thiếu nước sinh hoạt và giảm thiểu thiệt hại sản xuất nông nghiệp.

Về giải pháp công trình cấp bách phục vụ mùa khô năm 2027, thành phố giao UBND phường Điện Bàn Đông hoàn thành thi công đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện trước ngày 15-1-2027. UBND xã Nam Phước và xã Gò Nổi làm chủ đầu tư khảo sát, triển khai đắp đập tạm ngăn mặn tại cầu Gò Nổi, cầu Tây An và khu vực đầu sông Vĩnh Điện (Vòm Cẩm Đồng) khi mặn xâm nhập sâu.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng được yêu cầu chủ động chuẩn bị sẵn sàng phương án gia cố đập tạm trên sông Quảng Huế để điều tiết nguồn nước; chuẩn bị thủ tục đắp đập tạm ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ trong trường hợp khẩn cấp...

UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương siết chặt lịch thời vụ vụ đông xuân 2026 - 2027, kiên quyết không sử dụng giống lúa dài ngày trên quy mô lớn, chủ động chuyển đổi các diện tích bấp bênh nguồn nước sang cây trồng cạn và áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm.

NGUYÊN KHÔI